Авторы Call of Duty неожиданно изменили логотип серии

Разработчики Call of Duty опубликовали ключевые арты нового сезона Modern Warfare 2 и «королевской битвы» Warzone. Игроки заметили, что авторы неожиданно изменили логотип серии. Если раньше края у букв были закругленными, то теперь они стали угловатыми — впервые в истории серии. В то же время текущая часть Warzone лишилась цифры 2.0 в названии.

Арты нового сезона

Сравнение логотипов серии

Новый логотип сверху

Сравнение логотипов Warzone

Контент нового сезона

«Эволюция» логотипов Call of Duty

Разработчики Call of Duty Modern Warfare 2 покажут геймплей и поделятся деталями нового сезона на церемонии открытия Summer Game Fest. Она начнется 8 июня в 22:00 по московскому времени.