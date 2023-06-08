Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 577 оценок

Авторы Call of Duty неожиданно изменили логотип серии

Simple Jack
Новости

Разработчики Call of Duty опубликовали ключевые арты нового сезона Modern Warfare 2 и «королевской битвы» Warzone. Игроки заметили, что авторы неожиданно изменили логотип серии. Если раньше края у букв были закругленными, то теперь они стали угловатыми — впервые в истории серии. В то же время текущая часть Warzone лишилась цифры 2.0 в названии.

Арты нового сезона

Сравнение логотипов серии

Новый логотип сверху

Сравнение логотипов Warzone

Контент нового сезона

«Эволюция» логотипов Call of Duty

Разработчики Call of Duty Modern Warfare 2 покажут геймплей и поделятся деталями нового сезона на церемонии открытия Summer Game Fest. Она начнется 8 июня в 22:00 по московскому времени.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сyberpunk

Калл есть Калл, как не крути и не рисуй... (любители Кала ставят минус 😂)

-4
RSV_GAMER_1987

точно!

-4