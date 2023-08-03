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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 614 оценок

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 переименовали в Call of Duty

Simple Jack
Новости

Компания Activision объявила о ребрендинге Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. Теперь в клиентах Steam и Battle.net игра будет называться Call of Duty.

Activision отметила, что Warfare 2 и Warzone 2 будут запускаться через единый клиент — Call of Duty. Прошлые части Vanguard, Black Ops Cold War и Modern Warfare останутся в отдельных версиях.

2 августа в Call of Duty стартовал пятый сезон, в котором разработчики добавили новый боевой пропуск с пятью оперативниками, виртуального помощника и животных-напарников. В середине пятого акта авторы представят Call of Duty: Modern Warfare 3, по слухам, это произойдет 17 августа.

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-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Playpool

Call of Duty переименовали в Call of Duty

1
JustA_NiceGuy

Коммент ради коммента.

-7
NatanieLzZ

Так они и так запускались через один клиент, что за дичь

1