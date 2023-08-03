Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 переименовали в Call of Duty

Компания Activision объявила о ребрендинге Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. Теперь в клиентах Steam и Battle.net игра будет называться Call of Duty.
Activision отметила, что Warfare 2 и Warzone 2 будут запускаться через единый клиент — Call of Duty. Прошлые части Vanguard, Black Ops Cold War и Modern Warfare останутся в отдельных версиях.
2 августа в Call of Duty стартовал пятый сезон, в котором разработчики добавили новый боевой пропуск с пятью оперативниками, виртуального помощника и животных-напарников. В середине пятого акта авторы представят Call of Duty: Modern Warfare 3, по слухам, это произойдет 17 августа.
Call of Duty переименовали в Call of Duty
Коммент ради коммента.
Так они и так запускались через один клиент, что за дичь