Читеры в Modern Warfare II и Warzone 2 начнут видеть галлюцинации

Создатели античита RICOCHET для Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2 рассказали о новых способах распознавания читеров. Информация была опубликована в официальном блоге игры.

Один из приемов, которые будут использоваться в поимке нечестных игроков, получил название «Галлюцинации». В матче читеры или подозреваемые пользователи будут видеть NPC-приманки, которые повторяют манеру реального игрока и имеют характеристики, считываемые читами. Новая система будет действовать только на нечестных пользователей, на статистику обычных игроков прием влиять не будет.

Реальный игрок и галлюцинация на тестовых серверах RICOCHET

Разработчики RICOCHET добавили, что не всегда сразу блокируют аккаунты читеров. Создатели античита сначала собирают и анализируют работу запрещенных программ, после чего банят нарушителей.