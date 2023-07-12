CoD: Modern Warfare 2 и Warzone 2 получили обновление и коллаборацию с сериалом "Пацаны"

Activision выпустила 4-й сезон Reloaded для Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2. Обновление обещает повышенную стабильность на всех платформах, устраняя несколько известных сбоев и ошибок. Он представляет новый боевой пропуск, который включает в себя новейший дробовик MX Guardian и пять разблокируемых предметов. Уникальный для этого боевого пропуска, все предметы доступны через испытания.
Сезон 4 «Перезагрузка» также приносит в игру новый набор оперативников, в том числе персонажей из популярного сериала «Пацаны». Старлайт, Хоумлендер и Чёрный нуар, каждый из которых оснащен своими уникальными чертежами трассирующего оружия и завершающими приемами. Другой оперативник, Иззи, представлен в Tracer Pack: Izanami Operator Bundle.
Новые оперативники сопровождаются серией «дьявольских» испытаний камуфляжа, предлагающих игрокам разблокировать универсальный камуфляж и оберег для оружия, выполняя определенные внутриигровые задачи с различными типами оружия.
кажется все многопользовательские шутеры обречены в итоге стать фортнайтом, ну либо в тарков играть...
бабки, и еще раз бабки, эти скины приносят кучу бабла благодаря школоте, так что да, или смириться, или идти в тарков/insurgency/arma
Это уже криндж. Реализм вышел из чата окончательно.
Выглядит забавно, но как-то не очень вписывается в эту игру
бред,полнейший бред!!!