Фанаты Warzone 2 раскритиковали коллаборацию с сериалом "Пацаны"

После выхода обновления фанаты раскритиковали разработчиков, публикуя жалобы на Reddit. Пользователи считают, что суперспособности Хоумлендера, Старлайт и Чёрного Нуара слишком сильные. «Лазерное зрение» почти мгновенно «убивает» врагов, при этом владелец умения становится практически неуязвимым.

Помимо супергероев, в обновлении также добавлен дробовик MX Guardian. Оружие способно делать большое количество выстрелов за короткий промежуток времени. Пользователи отметили, что в ближнем бою сражаться против дробовика невозможно.

Коллаборация Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 началась 12 июля.