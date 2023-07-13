Фанаты Warzone 2 раскритиковали коллаборацию с сериалом "Пацаны"

После выхода обновления фанаты раскритиковали разработчиков, публикуя жалобы на Reddit. Пользователи считают, что суперспособности Хоумлендера, Старлайт и Чёрного Нуара слишком сильные. «Лазерное зрение» почти мгновенно «убивает» врагов, при этом владелец умения становится практически неуязвимым.
Помимо супергероев, в обновлении также добавлен дробовик MX Guardian. Оружие способно делать большое количество выстрелов за короткий промежуток времени. Пользователи отметили, что в ближнем бою сражаться против дробовика невозможно.
Коллаборация Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 началась 12 июля.
Это и раньше нельзя было.
Это в любой игре нельзя было))) это банально тупо)))
Этож дробовик епта хD
Только в данной серии игр, а именно в Warzone - делают всегда какое-то дерьмо, понятно что free to play, понятно что есть донатные скины. Но чтобы так изг*внять обновлениями игру, это надо быть умственно-отсталыми, а люди всё равно продолжают играть и жаловаться...
Нытьё недовольных ни о чём короче. Ну подумаешь появились супер способности супер персонажей в игре. Ну подумаешь вас они нагибают. Проблема в чём? В том, что нагибают вас, а не вы? Ну как бы дробовик в ближнем бою тоже всех нагибает и без спец.способностей супер героев... и чё теперь? Нерфить всё ччто вас нагибает, а потом плакаться, почему всё занерфлено в хлам и играть совсем не интересно? Как по мне, такие вещи напротив делают геймплей интереснее, разнообразнее. А не нравится, так не играйте. Мне Warzone 2 ну совсем не зашла. Так я не играю.