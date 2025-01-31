Игрок Call of Duty отменил несправедливый бан спустя два года борьбы

Геймер обратился в суд и восстановил репутацию своего аккаунта в Steam
В 2023 году игрок под ником b00lin получил бан в Call of Duty: Modern Warfare 2 после 36 часов игры в бета-версии. Его аккаунт в Steam с семилетней историей и вложенными $1000 был заблокирован.
«Это уничтожило репутацию моего профиля, что важно в играх вроде Counter-Strike 2, в которых рейтинг влияет на подбор матчей», — написал b00lin в своем блоге.
Activision отказалась предоставить доказательства «читерства», сославшись на секретность античита. Запросы игрока и даже предложение подписать договор о неразглашении в обмен на разблокировку аккаунта были отклонены. b00lin подал заявление на возврат средств за игру, получил деньги обратно, но продолжил борьбу в суде.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у Activision не было доказательств вины игрока. В результате суд обязал компанию разблокировать аккаунт и компенсировать судебные расходы.
доказал что не терпила
Бездоказательные баны в онлайн играх это такой бред, челу уважение
Помню купил РДР2, поиграл может быть несколько часов только в сингл.В онлайн не заходил вообще.И на 3 месяца вроде (не помню точно) получил бан.Такой бред...
Молодец, не сдался и выиграл. Есть чему поучиться.
Пошёл на принцип и ему повезло найти поддержку судьи. Настойчивый. Это редкий успех, тем не менее. Обычно, глядя на крупную компанию, многие просто бросают всё как есть, так как не видят значительных шансов на успех суда с такими оппонентами. Да и компании обычно защищены юридическими заморочками, лицензионными соглашениями(часто несправедливыми к пользователям) и корпоративными нормами, что так же не добавляет оптимизма в противостоянии с ними.
Надеюсь, потраченное время того стоило. Теперь наиграется всласть:)
Такой же бан я схлопотал в EAFC25 неделю назад) Аккаунту лет 13, никогда не читерил. Перед баном играл в товарищеские матчи, где все ливают при пропуске 1 гола. Так и отыграл все матчи по фасту, и через часа 3 получил бан :) До этого недели 2 не играл
Кайф
а помойка стым всем подмахивает, лишь бы бабки отжать, такие уроды просто фу
Причина тряски?
Пфф нищеброд))У нас в танки так за год донатят.
А потом в долгах по самые помидоры, до конца жизни, ага. Не зря пол России висит на крюке у кредиторов, понторезы несчастные)
Так те кто могут столько донатить и не сидят в кредитах))
Как раз наоборот, умные люди в такую шнягу донатить не будут, а у глупых уже своих денег нет)
Ох, сама наивность. Нередки случаи, когда люди столь подсаживаются, что берут кредиты ради донатов. Такие случаи есть. Это как с азартными играми, только профита нет даже в призрачной перспективе
Да хватало обеспеченных людей, которые гоняли в те же танки, кидая туда по паре тысяч в месяц.