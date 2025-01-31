Игрок Call of Duty отменил несправедливый бан спустя два года борьбы

Геймер обратился в суд и восстановил репутацию своего аккаунта в Steam

В 2023 году игрок под ником b00lin получил бан в Call of Duty: Modern Warfare 2 после 36 часов игры в бета-версии. Его аккаунт в Steam с семилетней историей и вложенными $1000 был заблокирован.

«Это уничтожило репутацию моего профиля, что важно в играх вроде Counter-Strike 2, в которых рейтинг влияет на подбор матчей», — написал b00lin в своем блоге.

Activision отказалась предоставить доказательства «читерства», сославшись на секретность античита. Запросы игрока и даже предложение подписать договор о неразглашении в обмен на разблокировку аккаунта были отклонены. b00lin подал заявление на возврат средств за игру, получил деньги обратно, но продолжил борьбу в суде.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у Activision не было доказательств вины игрока. В результате суд обязал компанию разблокировать аккаунт и компенсировать судебные расходы.