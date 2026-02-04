Игроки Modern Warfare 2 недовольны тем, что масштабную модель Чикаго скрыли за стенами небоскреба

Игроки и датамайнеры обнаружили в файлах кампании Modern Warfare II детальную, правдоподобную воссозданную модель Чикаго — однако сама миссия, связанная с городом, практически полностью ограничена интерьером одного здания, с минимальными возможностями для исследования городской среды.

Открытие вызвало смешанную реакцию в сообществе. Многие хвалят техническую работу Infinity Ward и качество окружения — по ландшафтам, улицам и деталям видно, что могла быть реализована полноценная городская локация. В то же время игроки разочарованы: вместо свободного исследования их ограничили узконаправленными перестрелками в замкнутом помещении, и впечатление от масштабной модели города не реализовано в геймплее.

Открытие поднимает дискуссию о современных компромиссах в AAA-разработке — качество и масштаб окружения против реального игрового опыта — и ставит вопрос, не появится ли переиспользование Чикаго в будущих обновлениях или DLC.