Игроки Modern Warfare 2 недовольны тем, что масштабную модель Чикаго скрыли за стенами небоскреба

Игроки и датамайнеры обнаружили в файлах кампании Modern Warfare II детальную, правдоподобную воссозданную модель Чикаго — однако сама миссия, связанная с городом, практически полностью ограничена интерьером одного здания, с минимальными возможностями для исследования городской среды.
Открытие вызвало смешанную реакцию в сообществе. Многие хвалят техническую работу Infinity Ward и качество окружения — по ландшафтам, улицам и деталям видно, что могла быть реализована полноценная городская локация. В то же время игроки разочарованы: вместо свободного исследования их ограничили узконаправленными перестрелками в замкнутом помещении, и впечатление от масштабной модели города не реализовано в геймплее.
Открытие поднимает дискуссию о современных компромиссах в AAA-разработке — качество и масштаб окружения против реального игрового опыта — и ставит вопрос, не появится ли переиспользование Чикаго в будущих обновлениях или DLC.
Когда нужно найти причину придраться её можно всегда найти. Тут как раз тот случай. Когда решение не делать полноценный активный город, который не нужен для реализации цели. Воспринимают ни как грамотное решение, а как ошибочное. По мне это просто показатель глупости.
Я нашёл причину. Придраться с Ь
В игре есть декорации окружения... Вау!!
Так может можно будет через стекло небоскреба насладится видами Чикаго. А что еще нужно? Колда никогда не была про открытый мир