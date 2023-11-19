Infinity Ward открывает новую студию в Техасе для создания "новых и инновационных проектов" в рамках серии Call of Duty

Infinity Ward, одна из команд под крылом Activision Blizzard, открыла новую студию в Остине (штат Техас), которая поможет воплотить в жизнь следующие игры из долгоиграющей серии Call of Duty.

Подтверждением тому служит открытая на официальном сайте компании страница с объявлением о наборе на должность эксперта-инженера пользовательского интерфейса, где упоминается об открытии новой студии, которая будет отвечать за создание "новых и инновационных проектов" в рамках франшизы Call of Duty.

Infinity Ward открыла новую студию в Остине, штат Техас. Студия будет работать над созданием инновационных игр Call of Duty и передовых технологий для их обеспечения. Наша студия предлагает безопасную, уверенную и вдохновляющую среду для раскрытия творческого потенциала и создания необычных впечатлений.

Activision Blizzard, а следовательно, и Microsoft, уже располагает десятком студий, которые либо специально созданы, либо регулярно поддерживают разработку игр серии Call of Duty. Например, их не менее семи, которые воплотили в жизнь последнюю часть игры, несмотря на то, что результат получился далеко не идеальным, о чем мы рассказывали в нашем обзоре Call of Duty: Modern Warfare 3.

С другой стороны, разработка видеоигр становится все более сложной задачей, и, следовательно, открытие новой студии, как в данном случае, оказывается необходимым для поддержания ежегодного ритма серии.