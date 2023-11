Из Call of Duty удалят скандальный скин, который давал преимущество некоторым игрокам

Разработчики сетевого шутера Call of Duty, наконец, услышали сообщество игроков. После месяца активных жалоб и негативных комментариев, скандальный скин для Гайи будет удален со всех ключевых игр, включая Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone. Авторы шутера заявили, что все же займутся его исправлением.

На скин Гайи сообщество игроков активно жаловалось практически с момента старта шестого сезона, в рамках которого он был добавлен в игру, включая Спауна. Облик вызывал сильное недовольство из-за плохой видимости. Скин в виде дерева Гайи было сложно заметить во всех актуальных играх серии, но масштаб проблемы удалось осознать только после релиза Modern Warfare 3.

Разработчики шутера объявили, что временно убирают проблемный скин. Облик будет недоступен для выбора, пока не пройдет необходимый редизайн для улучшения его общей видимости на больших картах и в плохо освещенных помещениях. После исправлений скин обещают вернуть, но только в Call of Duty: Modern Warfare 2.

Скандальный скин Гайи больше никогда не появится в Call of Duty: Modern Warfare 3. Также его нельзя будет выбрать в королевской битве Warzone, которая в скором времени получит обновление до механики и визуального стиля Call of Duty: Modern Warfare 3.