Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 581 оценка

Крупные стримеры призвали к бойкоту Call of Duty после удаления Nickmercs за его критику пропаганды LGBT среди детей

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butcher69
Новости

В непрерывно разворачивающейся саге вокруг недавнего скандала вокруг NICKMERCS известный стример TimtheTatMan пошел на беспрецедентный шаг. После того, как скин NICKMERCS был снят с продажи после его критики культивирования ЛГБТ среди детей, Тим попросил Activision также удалить его бандл из игры Call of Duty.

Споры начались с того, что NICKMERCS высказал свое мнение о ситуации, в результате чего Activision сняла его скин оператора с продажи. Это действие вызвало эффект волны, и другие известные создатели контента высказали свое мнение по этому вопросу. Такие стримеры, как Dr. Disrespect и Cloakzy, открыто раскритиковали решение Activision, выразив свое неодобрение удалением Call of Duty со своих рабочих столов и поклявшись бойкотировать игру.

TimtheTatMan ранее разрешил эту ситуацию на стриме, заявив, что поговорил с ним и заверив, что тот не имел намерения кого-либо оскорбить. Однако, обостряя свою реакцию на ситуацию, Тим недавно обратился в Twitter с просьбой к Activision удалить его бандл из Call of Duty.

"NICKMERCS был моим другом в течение многих лет — мы вместе снимались для наших операторов CoD. Мне кажется неправильным, что у меня есть свой, а у него больше нет. В поддержку моего друга, пожалуйста, удалите бандл timthetatman". На данный момент остается неизвестным, выполнит ли Activision эту просьбу.

Тем временем NICKMERCS обратился в Твиттер, чтобы подтвердить свою позицию и поблагодарить за поддержку, которую он получил после удаления его комплекта: "Друзья создаются в хорошие времена, но семьи строятся в испытаниях. Ценю всех, кто меня прикрывает, понимает мое положение нового отца и признает мою любовь ко всем. В этом сердце нет ненависти".

Поскольку споры продолжаются, кажется менее вероятным, что Activision и Call of Duty будут сотрудничать со стримерами в ближайшем будущем. Несмотря на нынешнюю неопределенность, ясно одно: эта сага еще далека от завершения.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кореш Крешович

fagots!чтобы длявас участь садома и гоморы раем показалась!в сельском сортире топить их надо!почему психически больным не прописывают галопередола?

4
v3c7or

Думаешь галопередола достаточно будет?:))

2
TAPAKAH222
Крупные стримеры призвали к бойкоту Call of Duty после удаления Nickmercs за его критику пропаганды LGBT среди детей

Читаем: один друг того стримера, в знак солидарности, обратился через Twitter (видимо напрямую лень) к Activision, чтобы его тоже удалили из Call of Duty.

2
1barac9U7ada7

крупные стримеры идут нах

0