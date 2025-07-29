Начиная с завтрашнего дня, Modern Warfare 2 и 3 будут убраны из лаунчера Call of Duty

Компания Activision официально объявила, что Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3 будут удалены из лаунчера Call of Duty.

Согласно официальному сообщению, опубликованному Call of Duty в сети X, начиная с 30 июля, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 будут доступны для загрузки отдельно от программы запуска Call of Duty HQ. То есть игрокам больше не нужно будет заходить в COD HQ, чтобы получить доступ к той или иной игре после выхода обновления.

Для этого игрокам придется заново загрузить Modern Warfare 2 и 3, поскольку из-за удаления из COD HQ потребуется новая установка. Также в сообщении говорится, что 7 августа из COD HQ будет удален устаревший контент, связанный с MW2 и MW3.

Для многих фанатов этот шаг станет облегчением. COD HQ был постоянным источником критики на протяжении последних нескольких лет, занимая много места в памяти и вызывая проблемы с производительностью. В сообществе уже давно звучат призывы полностью отказаться от COD HQ, и многие приветствуют это обновление как шаг в правильном направлении.

И все же причина этой чистки - не только забота о фанатах. Скорее всего, Activision решила «расчистить» место перед запуском Black Ops 7, которая должна стать одной из самых масштабных частей серии за последние годы.