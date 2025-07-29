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Call of Duty: Modern Warfare 2 28.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.2 936 оценок

Начиная с завтрашнего дня, Modern Warfare 2 и 3 будут убраны из лаунчера Call of Duty

Gruz_ Gruz_

Компания Activision официально объявила, что Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3 будут удалены из лаунчера Call of Duty.

Согласно официальному сообщению, опубликованному Call of Duty в сети X, начиная с 30 июля, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 будут доступны для загрузки отдельно от программы запуска Call of Duty HQ. То есть игрокам больше не нужно будет заходить в COD HQ, чтобы получить доступ к той или иной игре после выхода обновления.

Для этого игрокам придется заново загрузить Modern Warfare 2 и 3, поскольку из-за удаления из COD HQ потребуется новая установка. Также в сообщении говорится, что 7 августа из COD HQ будет удален устаревший контент, связанный с MW2 и MW3.

Для многих фанатов этот шаг станет облегчением. COD HQ был постоянным источником критики на протяжении последних нескольких лет, занимая много места в памяти и вызывая проблемы с производительностью. В сообществе уже давно звучат призывы полностью отказаться от COD HQ, и многие приветствуют это обновление как шаг в правильном направлении.

И все же причина этой чистки - не только забота о фанатах. Скорее всего, Activision решила «расчистить» место перед запуском Black Ops 7, которая должна стать одной из самых масштабных частей серии за последние годы.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Dusty Rust

и слава богу, самый не удобный лаунчер который только есть, запускаешь мв2, он в начале запускает тебя на их последнюю игру, выбираешь мв 2, игра полностью перезапускается, после того как зашел по новой в игру, устанавливаются обновления, после них тоже надо перезапустить игру, и так каждый раз

15
Kamishini1993

Еще не забывай про кэширование шейдеров и тут и там

14
kolinmah

Да, это вообще дичь.

9
djava

Дежавю по батллогу от ЕА. Правда в нём хотя бы в браузере всё было.

ArTeryS

Да наконец-то. Честно, эта идея с общим лаунчером крайне дебильная. Когда выпускали части по отдельности, было удобно и ты сразу запускал ту, которую хотел

11
Олег Шандер

Давно пора

7
Egik81

С глаз долой из сердца вон. Ну а игрокам, а кто их спрашивать будет.

7
Night Strider

ты вообще ничего не понял, да?

Беккер5443

Ну и пускай удаляют, пофиг, после Call Of Dutty WW2 я больше играть не буду.

2
Night Strider

чел, игру не удаляют, просто теперь они запускаются отдельно от гoвнолаунчера

Yurkiykot

Так в такие игры на консолях кайф играть. Что сейчас и делаю не думаю про взломы читерах и тп.

RSV_GAMER_1987

вообще поую на эти 2 части уже! пусть хоть закроют вообще!

2
Vad_Teller

отлично. давно

1
Night Strider

я не фанат этих игр но с комментов ору просто, никто ничего не понял и думают, что сами игры удаляют и убирают с продаж

1