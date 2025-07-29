Начиная с завтрашнего дня, Modern Warfare 2 и 3 будут убраны из лаунчера Call of Duty

Компания Activision официально объявила, что Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3 будут удалены из лаунчера Call of Duty.
Согласно официальному сообщению, опубликованному Call of Duty в сети X, начиная с 30 июля, Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 будут доступны для загрузки отдельно от программы запуска Call of Duty HQ. То есть игрокам больше не нужно будет заходить в COD HQ, чтобы получить доступ к той или иной игре после выхода обновления.
Для этого игрокам придется заново загрузить Modern Warfare 2 и 3, поскольку из-за удаления из COD HQ потребуется новая установка. Также в сообщении говорится, что 7 августа из COD HQ будет удален устаревший контент, связанный с MW2 и MW3.
Для многих фанатов этот шаг станет облегчением. COD HQ был постоянным источником критики на протяжении последних нескольких лет, занимая много места в памяти и вызывая проблемы с производительностью. В сообществе уже давно звучат призывы полностью отказаться от COD HQ, и многие приветствуют это обновление как шаг в правильном направлении.
И все же причина этой чистки - не только забота о фанатах. Скорее всего, Activision решила «расчистить» место перед запуском Black Ops 7, которая должна стать одной из самых масштабных частей серии за последние годы.
и слава богу, самый не удобный лаунчер который только есть, запускаешь мв2, он в начале запускает тебя на их последнюю игру, выбираешь мв 2, игра полностью перезапускается, после того как зашел по новой в игру, устанавливаются обновления, после них тоже надо перезапустить игру, и так каждый раз
Еще не забывай про кэширование шейдеров и тут и там
Да, это вообще дичь.
Дежавю по батллогу от ЕА. Правда в нём хотя бы в браузере всё было.
Да наконец-то. Честно, эта идея с общим лаунчером крайне дебильная. Когда выпускали части по отдельности, было удобно и ты сразу запускал ту, которую хотел
Давно пора
С глаз долой из сердца вон. Ну а игрокам, а кто их спрашивать будет.
ты вообще ничего не понял, да?
Ну и пускай удаляют, пофиг, после Call Of Dutty WW2 я больше играть не буду.
чел, игру не удаляют, просто теперь они запускаются отдельно от гoвнолаунчера
Так в такие игры на консолях кайф играть. Что сейчас и делаю не думаю про взломы читерах и тп.
вообще поую на эти 2 части уже! пусть хоть закроют вообще!
отлично. давно
я не фанат этих игр но с комментов ору просто, никто ничего не понял и думают, что сами игры удаляют и убирают с продаж