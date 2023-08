Новые карты, транспорт и оружие: разработчики Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 раскрыли содержимое пятого сезона ©

Уже завтра будет запущен пятый сезон для сетевого шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 и королевской битвы Warzone 2.0. Игроки вместе с возвращением знакомого по сюжету основного игры оперативника Грейвса получат внушительное количество нового контента. Очередной сезон принесет в игру новые локации, оружие, транспортные средства, режимы игры и многое другое. Сегодня разработчики из Infinity Ward поделились деталями содержимого всего нового контента для игр.

В стандартный сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare 2 будет добавлено целых пять новых карт: две основные, две перестрелки и одна особая карта в середине сезона. Среди них разработчики вернули классическую карту из Call of Duty 4: Modern Warfare, которая была переработана под современные стандарты. Вместе с новыми локациями в игре появится три новых многопользовательских режима: Havoc, Big Capture the Flag и Gunfight Variants.

Последние два режима уже знакомы игрокам серии, режим Havoc же станет совершенно новым режимом. Он был вдохновлен классическим геймплеем аренных шутеров, который позволит игрокам испытать настоящее безумие на поле боя с помощью случайного набора модификаторов. Каждый раз, когда вы запускаете матч, вы получаете модификаторы улучшения, которые меняют игровой процесс новыми и интересными (и не говоря уже о хаотичных) способами.

В свою очередь, бесплатная Warzone 2.0 получит следующий контент:

Квест «Чемпионы Вондела» начнется в сезоне 05 — соберите команду и приготовьтесь разработать новый план победы в Вонделе.

Новые бесплатные функции в BR и DMZ. Две новые машины в обоих режимах; несколько новых функций DMZ и первые подробности о Call of Duty 2023.

Раздел Al Mazrah добавляется к доступным картам Resurgence и будет добавлен к существующей ротации.

Новый сезон Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 начнется уже завтра — 2 августа на ПК и консолях. Одновременно с этим ожидается полноценный анонс следующей части шутера.