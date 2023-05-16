Оказывается, одна из самых знаковых многопользовательских карт франшизы Call of Duty - Shipment - была выпущена случайно.
Крошечное поле боя с пустыми грузовыми контейнерами появлялось во многих частях серии с момента своего дебюта в 2007 году в качестве одной из стартовых карт Call of Duty 4: Modern Warfare.
Но в интервью директор по дизайну мультиплеера Infinity Ward Джефф Смит сказал, что включение этой карты в игру было "действительно случайностью".
Во время разработки она попала в "сценарий плейлиста" игры, поскольку Infinity Ward использовала ее для внутреннего тестирования, вспоминает он.
"Наш тогдашний руководитель MP, когда мы запускали игру, забыл [вытащить] ее, и пути назад уже не было", - сказал Смит. "Это был действительно случайно".
Одна из самых знаковых карт Call of Duty изначально была выпущена случайно©
Оказывается, одна из самых знаковых многопользовательских карт франшизы Call of Duty - Shipment - была выпущена случайно.
Скорее всего хотели продавать карту отдельно, но случайно раздали бесплатно.
В 2007 еще не знали, что так можно.
А история похожа на правду - квадрат с четырьмя столбами из контейнеров и вправду смахивает на тестовую карту.
уронили чашку с кофе на клаву, и карта релизнулась