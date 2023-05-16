Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
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Одна из самых знаковых карт Call of Duty изначально была выпущена случайно

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R_Mor
Новости

Оказывается, одна из самых знаковых многопользовательских карт франшизы Call of Duty - Shipment - была выпущена случайно.

Крошечное поле боя с пустыми грузовыми контейнерами появлялось во многих частях серии с момента своего дебюта в 2007 году в качестве одной из стартовых карт Call of Duty 4: Modern Warfare.

Но в интервью директор по дизайну мультиплеера Infinity Ward Джефф Смит сказал, что включение этой карты в игру было "действительно случайностью".

Во время разработки она попала в "сценарий плейлиста" игры, поскольку Infinity Ward использовала ее для внутреннего тестирования, вспоминает он.

"Наш тогдашний руководитель MP, когда мы запускали игру, забыл [вытащить] ее, и пути назад уже не было", - сказал Смит. "Это был действительно случайно".

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pavlissimus

Скорее всего хотели продавать карту отдельно, но случайно раздали бесплатно.

5
Dead Morrozzz

В 2007 еще не знали, что так можно.

А история похожа на правду - квадрат с четырьмя столбами из контейнеров и вправду смахивает на тестовую карту.

0
oldhoudini

уронили чашку с кофе на клаву, и карта релизнулась

2