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Call of Duty: Modern Warfare 2 28.10.2022
6.9 668 оценок

По слухам, Modern Warfare 2 обошлась Activision в 250 миллионов долларов

butcher69
Новости

Call of Duty, Modern Warfare 2 стала не просто очередной игрой в долгоиграющей серии Modern Warfare компании Activision, она побила все рекорды и стала самой кассовой развлекательной премьерой года.

Она побила множество рекордов в рамках франшизы, собрав более 800 млн. долл. всего за три дня. В 2022 г. Modern Warfare 2 также заняла место самого крупного релиза Call of Duty на платформе Steam, что стало большим успехом для Activision.

Этот успех вызвал любопытство по поводу суммы, вложенной в эту игру серии Call of Duty. По информации пользователя Timur222, бюджет Modern Warfare 2 (2022) составила 250 млн. долл.

Хотя разработка игры обошлась в 250 млн долларов, Activision не потребовалось много времени, чтобы окупить эту сумму. После масштабного запуска она быстро заработала более 1 млрд долларов за 10 дней. Одна только бета-версия стала самой крупной в истории Call of Duty.

Поскольку Modern Warfare 2 была масштабной игрой Call of Duty, эта цифра не слишком удивительна. Она включала в себя новую версию Warzone, новую кампанию, мультиплеер и режим DMZ.

В наши дни большинство игр требуют схожих бюджетов. Масштабный релиз The Last of Us Part 2 обошелся примерно в 220 млн. долларов, в то время как на разработку таких игр, как Cyberpunk 2077, потребовалось 174 млн. долларов.

С другой стороны, такие игры, как Star Citizen, могут требовать еще больших бюджетов. Благодаря краудфандингу на сумму более 600 млн. долл. она получила репутацию самой дорогой игры в индустрии.

По сравнению со своей предшественницей, недавно вышедшая Modern Warfare 3, скорее всего, имеет более скромный бюджет. Поскольку игру критикуют за четырехчасовую кампанию, переработанный контент и 16 месяцев разработки, ей явно уделялось гораздо меньше внимания.

Однако с появлением Xbox у руля Activision может получить больше ресурсов и больший бюджет для улучшения будущих частей франшизы Call of Duty.

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Xrona66
Спойлер

Уникальные кадры с места разработки игры.

5
Wolfenstein

поэтому решили на 3й сэкономить и кидануть всех на 500 мильенов с горя

2
JohnTornton

тока видимо у снгшников горит с мв3.
на западе небось спокойно челы купили за 70 баксов и им по фиг, как длс это или как игра.
тока тут у нас ноют те, кто даже не купили бы будь это полноценной игрой, так как у таких денег нет ни на что

-5
Кибербананька JohnTornton

Да, вообще на изи после оплаты обучения и ЖКХ 70 долларов на игру спустить. Зачем еда и одежда, в Калифорнии ведь тепло да бананы растут прямо под носом, правда?

3
kolinmah

Не, просто весь бюджет ушел на вторую часть))

0
JohnTornton

240млн это реклама

0
Protocol10

Так как не покупаю игры этой серии, то для меня колда что-то далёкое и абстрактное где-то там в другом мире. Чёт там делают, но как будто это когда выходит где-то какой-то экз на консоль.

0
Freund Benno

А Modern Warfare 3* обошлась Activision в 250 долларов. Какая там компания 4 часа, там час с натяжкой, стандартная компания в колде как раз и идет около 4-х часов.

-1
dem001

Ну вот откуда вы такие беретесь ? Какой час с натяжкой ? ТЫ спидранер что-ли ? Ты вообще играл в МВ3 ? 4-6 часов , по статистике проходится компания , это база!

0