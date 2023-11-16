По слухам, Modern Warfare 2 обошлась Activision в 250 миллионов долларов

Call of Duty, Modern Warfare 2 стала не просто очередной игрой в долгоиграющей серии Modern Warfare компании Activision, она побила все рекорды и стала самой кассовой развлекательной премьерой года.
Она побила множество рекордов в рамках франшизы, собрав более 800 млн. долл. всего за три дня. В 2022 г. Modern Warfare 2 также заняла место самого крупного релиза Call of Duty на платформе Steam, что стало большим успехом для Activision.
Этот успех вызвал любопытство по поводу суммы, вложенной в эту игру серии Call of Duty. По информации пользователя Timur222, бюджет Modern Warfare 2 (2022) составила 250 млн. долл.
Хотя разработка игры обошлась в 250 млн долларов, Activision не потребовалось много времени, чтобы окупить эту сумму. После масштабного запуска она быстро заработала более 1 млрд долларов за 10 дней. Одна только бета-версия стала самой крупной в истории Call of Duty.
Поскольку Modern Warfare 2 была масштабной игрой Call of Duty, эта цифра не слишком удивительна. Она включала в себя новую версию Warzone, новую кампанию, мультиплеер и режим DMZ.
В наши дни большинство игр требуют схожих бюджетов. Масштабный релиз The Last of Us Part 2 обошелся примерно в 220 млн. долларов, в то время как на разработку таких игр, как Cyberpunk 2077, потребовалось 174 млн. долларов.
С другой стороны, такие игры, как Star Citizen, могут требовать еще больших бюджетов. Благодаря краудфандингу на сумму более 600 млн. долл. она получила репутацию самой дорогой игры в индустрии.
По сравнению со своей предшественницей, недавно вышедшая Modern Warfare 3, скорее всего, имеет более скромный бюджет. Поскольку игру критикуют за четырехчасовую кампанию, переработанный контент и 16 месяцев разработки, ей явно уделялось гораздо меньше внимания.
Однако с появлением Xbox у руля Activision может получить больше ресурсов и больший бюджет для улучшения будущих частей франшизы Call of Duty.
Уникальные кадры с места разработки игры.
поэтому решили на 3й сэкономить и кидануть всех на 500 мильенов с горя
тока видимо у снгшников горит с мв3.
на западе небось спокойно челы купили за 70 баксов и им по фиг, как длс это или как игра.
тока тут у нас ноют те, кто даже не купили бы будь это полноценной игрой, так как у таких денег нет ни на что
Да, вообще на изи после оплаты обучения и ЖКХ 70 долларов на игру спустить. Зачем еда и одежда, в Калифорнии ведь тепло да бананы растут прямо под носом, правда?
Не, просто весь бюджет ушел на вторую часть))
240млн это реклама
Так как не покупаю игры этой серии, то для меня колда что-то далёкое и абстрактное где-то там в другом мире. Чёт там делают, но как будто это когда выходит где-то какой-то экз на консоль.
А Modern Warfare 3* обошлась Activision в 250 долларов. Какая там компания 4 часа, там час с натяжкой, стандартная компания в колде как раз и идет около 4-х часов.
Ну вот откуда вы такие беретесь ? Какой час с натяжкой ? ТЫ спидранер что-ли ? Ты вообще играл в МВ3 ? 4-6 часов , по статистике проходится компания , это база!