По слухам, Modern Warfare 2 обошлась Activision в 250 миллионов долларов

Call of Duty, Modern Warfare 2 стала не просто очередной игрой в долгоиграющей серии Modern Warfare компании Activision, она побила все рекорды и стала самой кассовой развлекательной премьерой года.

Она побила множество рекордов в рамках франшизы, собрав более 800 млн. долл. всего за три дня. В 2022 г. Modern Warfare 2 также заняла место самого крупного релиза Call of Duty на платформе Steam, что стало большим успехом для Activision.

Этот успех вызвал любопытство по поводу суммы, вложенной в эту игру серии Call of Duty. По информации пользователя Timur222, бюджет Modern Warfare 2 (2022) составила 250 млн. долл.

Хотя разработка игры обошлась в 250 млн долларов, Activision не потребовалось много времени, чтобы окупить эту сумму. После масштабного запуска она быстро заработала более 1 млрд долларов за 10 дней. Одна только бета-версия стала самой крупной в истории Call of Duty.

Поскольку Modern Warfare 2 была масштабной игрой Call of Duty, эта цифра не слишком удивительна. Она включала в себя новую версию Warzone, новую кампанию, мультиплеер и режим DMZ.

В наши дни большинство игр требуют схожих бюджетов. Масштабный релиз The Last of Us Part 2 обошелся примерно в 220 млн. долларов, в то время как на разработку таких игр, как Cyberpunk 2077, потребовалось 174 млн. долларов.

С другой стороны, такие игры, как Star Citizen, могут требовать еще больших бюджетов. Благодаря краудфандингу на сумму более 600 млн. долл. она получила репутацию самой дорогой игры в индустрии.

По сравнению со своей предшественницей, недавно вышедшая Modern Warfare 3, скорее всего, имеет более скромный бюджет. Поскольку игру критикуют за четырехчасовую кампанию, переработанный контент и 16 месяцев разработки, ей явно уделялось гораздо меньше внимания.

Однако с появлением Xbox у руля Activision может получить больше ресурсов и больший бюджет для улучшения будущих частей франшизы Call of Duty.