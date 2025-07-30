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Call of Duty: Modern Warfare 2 28.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.2 938 оценок

"Подарок" с подвохом: игроки не смогли запустить бесплатные Call of Duty: MW2 и MW3

butcher69 butcher69

На радость фанатам серии, вчера в Microsoft Store внезапно стали доступны Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — абсолютно бесплатно. Игры можно было «забрать» как через магазин, так и через мобильное приложение, что вызвало волну восторга среди пользователей.

Однако радость быстро сменилась разочарованием: при запуске шутеров оказалось, что они не работают. Главные меню обеих игр предлагают купить кампанию, несмотря на то, что игры значатся в библиотеке как установленные. Похоже, что это был технический баг, а не настоящая раздача.

Modern Warfare 2 продолжает сюжет 2019 года, где бойцы ОТГ-141 борются с наркокартелем, прячущим террориста с ядерным арсеналом. А в триквеле игроки вновь сражаются плечом к плечу, пытаясь остановить Макарова — жестокого лидера ЧВК, несущего угрозу всему миру.

Увы, пока что бесплатной раздачи Call of Duty не случилось — но надежда, как всегда, умирает последней.

37
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Пфф, нищеброды размечтались)))

26
sevazlo

боже типу мама игру купила, сидит выеживается

7
Alex Row

Типикал кловены- фу, конвейер! Халява- ООО, огонь, качаем. И тут облом

10
Xx_Diamond_xX

Видимо, чтобы насладиться этими высококачественными играми, надо предзаказать Black Ops 7. Сразу Ultimate - издание.

9
askazanov

На зеленом можно забрать и запустить )))

5
enigmahas

Сх вылетами, через 30 секунд?

DOBRO555 enigmahas

прошёл спокойно все три части без вылетов

Пyшкин

mw 2022 имеет единственный вменяемый мульт из последних, дальше всё очень очень плохо. В mw2 2022 очень крутая отдача у оружия, и золотая середина по ттк, а карт там добавили я не знаю скока, может штук 30. Карты есть реально крутые. Мои фавориты, это где маяк, одна ночная с дождёём, а вторая дневная где с крыши можно с снайперки шлёпать гг

В последующих частях отдачу срезали нафиг, а то сильно сою штормило и укачивало)))

4
Пользователь ВКонтакте

Ээ а я только качать начал. Время тогда тратить не буду // Иван Страждин

1
Пользователь ВКонтакте

// Hookand Toys

Yurkiykot

Так и до этого их можно было ставить на закачку но запустить нельзя было

Spiritandi

я получил обе игры на аккаунт, но это версии для xbox , а не для пк