"Подарок" с подвохом: игроки не смогли запустить бесплатные Call of Duty: MW2 и MW3

На радость фанатам серии, вчера в Microsoft Store внезапно стали доступны Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — абсолютно бесплатно. Игры можно было «забрать» как через магазин, так и через мобильное приложение, что вызвало волну восторга среди пользователей.
Однако радость быстро сменилась разочарованием: при запуске шутеров оказалось, что они не работают. Главные меню обеих игр предлагают купить кампанию, несмотря на то, что игры значатся в библиотеке как установленные. Похоже, что это был технический баг, а не настоящая раздача.
Modern Warfare 2 продолжает сюжет 2019 года, где бойцы ОТГ-141 борются с наркокартелем, прячущим террориста с ядерным арсеналом. А в триквеле игроки вновь сражаются плечом к плечу, пытаясь остановить Макарова — жестокого лидера ЧВК, несущего угрозу всему миру.
Увы, пока что бесплатной раздачи Call of Duty не случилось — но надежда, как всегда, умирает последней.
Пфф, нищеброды размечтались)))
боже типу мама игру купила, сидит выеживается
Типикал кловены- фу, конвейер! Халява- ООО, огонь, качаем. И тут облом
Видимо, чтобы насладиться этими высококачественными играми, надо предзаказать Black Ops 7. Сразу Ultimate - издание.
На зеленом можно забрать и запустить )))
Сх вылетами, через 30 секунд?
прошёл спокойно все три части без вылетов
mw 2022 имеет единственный вменяемый мульт из последних, дальше всё очень очень плохо. В mw2 2022 очень крутая отдача у оружия, и золотая середина по ттк, а карт там добавили я не знаю скока, может штук 30. Карты есть реально крутые. Мои фавориты, это где маяк, одна ночная с дождёём, а вторая дневная где с крыши можно с снайперки шлёпать гг
В последующих частях отдачу срезали нафиг, а то сильно сою штормило и укачивало)))
Ээ а я только качать начал. Время тогда тратить не буду // Иван Страждин
// Hookand Toys
Так и до этого их можно было ставить на закачку но запустить нельзя было
я получил обе игры на аккаунт, но это версии для xbox , а не для пк