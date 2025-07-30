"Подарок" с подвохом: игроки не смогли запустить бесплатные Call of Duty: MW2 и MW3

На радость фанатам серии, вчера в Microsoft Store внезапно стали доступны Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — абсолютно бесплатно. Игры можно было «забрать» как через магазин, так и через мобильное приложение, что вызвало волну восторга среди пользователей.

Однако радость быстро сменилась разочарованием: при запуске шутеров оказалось, что они не работают. Главные меню обеих игр предлагают купить кампанию, несмотря на то, что игры значатся в библиотеке как установленные. Похоже, что это был технический баг, а не настоящая раздача.

Modern Warfare 2 продолжает сюжет 2019 года, где бойцы ОТГ-141 борются с наркокартелем, прячущим террориста с ядерным арсеналом. А в триквеле игроки вновь сражаются плечом к плечу, пытаясь остановить Макарова — жестокого лидера ЧВК, несущего угрозу всему миру.

Увы, пока что бесплатной раздачи Call of Duty не случилось — но надежда, как всегда, умирает последней.