ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 2 28.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.2 956 оценок

r4v3n выпустил обновлённый взлом для Call of Duty: Modern Warfare 2

AceTheKing AceTheKing

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops 6, сообщил о выпуске взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2.

В мае игру взломал h00dbyair, но это был взлом ранней версии игры для разработчиков, из-за чего он имел проблемы с совместимостью и не работал у многих пользователей. r4v3n взломал мультиплеер версии 9.40 от 18 июля, а одиночная компания датируется версией 9.7 от 10 июля.

Ранее r4v3n заявил, что планирует взломать еще и Call of Duty: Modern Warfare 3 - судя по всему, она станет его следующим релизом. На данный момент она остаётся единственной не взломанной игрой во франшизе Call of Duty.

23
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
BAZKIN
14
TikitikiTardeKelemano

Первую часть прошел за часа 4, не единого вылета, все идеально, 2 часть пару раз вылетела, но тоже сносно, мульт мне даром не нужен, пройти бы кампанию и забить, а покупать 4 часа игры за 20к тг, такое себе. Кому нужен мульт, тот и купит.

5
YellowWater
7
TikitikiTardeKelemano YellowWater

Да да, есть геймпасс. но он мне не нужен, и такое бывает, да? Если горит, жду распродажи и покупаю в стиме, но проблема в том, что даже сейчас калда со скидкой стоит бешенных денег, по крайней мере для меня это дорого, да и не сказал бы, что я прям ждал взлом, просто появился хацкер, взломал, я поиграл, спасибо ему, есть надежда на взлом 3 части, взломает, будет супер, не взломает, да и пофиг)

AlarmedRykeron

а как скачать то?

2
tesla707

в гугле вбить название игры и в конце поставить torrent - первая же ссылка на пиртаскую бухту или на сайт хатаба.
ну или зайти на CS RIN и скачать оттуда

Night Horror

Издеваешься?

3
YellowWater

Я так понимаю что возможности пилить кастомные сервера для онлайна это не даёт? Надо чтобы дали широким массам поиграть в мульт нахаляву я считаю. А то мультиплеер старых частей прекрасно работает на пиратках на серверах плутониум - бо1,2, мв3, вав. Эта часть в геймпассе, но всё же. Мой любмый мульт из колд мв2022. Не понимаю всеобщего нытья по мв19 если здесь миллион карт и вообще всё доведено до ума. И графон в этой части очень смачный и стильный. Да и базированная на ней варзона Альмазра нормально игралась (пока не надоела), первый Верданск конечно круче был потому что первый - я себе тогда именно так сталкер2 представлял)) Энивэй нужно уже мутить для народа бесплатный мульт и в колдворе и здесь. Бобби Котик то на пенсии, думаю что существование официальных серваков прошлых частей колды под вопросом давно, майки обрубят как ЕА с бк и бф3 сто процентов.

1
Egik81
но это был взлом ранней версии игры для разработчиков,

эте как завернул версию ранего доступа по сути бетку за полную версию. Весело было глюки и баги были на месте. Например бой с танком. Который иногда был неуязвим.

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы взломал Remake Dead Space, Remake Resident Evil 4 и Mortal Kombat 1😎 // Серенький Волчок

1
Пользователь ВКонтакте

Мортал буквально за копейки постоянно на распродажах можно взять, как и дед спейс с резидентами, а вот калда всегда была слишком дорогой, даже с 50% скидкой // Aleksei Zayats

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я в этот колдаконвейер🤮 не играю с 2013 года! // Серенький Волчок

tesla707

видимо включение русского в ini файле опять будет приводить к вылету игры (так было в черном опсе 6)

JustA_NiceGuy

Взлом первой работает через Ж. Случаются вылеты.

Пользователь ВКонтакте

Больше взломов - больше рулезов🏴‍☠️🤗 // Nvidia Power

Diablonos

Это тот что бесплатно раздавали?