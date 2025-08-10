r4v3n выпустил обновлённый взлом для Call of Duty: Modern Warfare 2

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops 6, сообщил о выпуске взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2.

В мае игру взломал h00dbyair, но это был взлом ранней версии игры для разработчиков, из-за чего он имел проблемы с совместимостью и не работал у многих пользователей. r4v3n взломал мультиплеер версии 9.40 от 18 июля, а одиночная компания датируется версией 9.7 от 10 июля.

Ранее r4v3n заявил, что планирует взломать еще и Call of Duty: Modern Warfare 3 - судя по всему, она станет его следующим релизом. На данный момент она остаётся единственной не взломанной игрой во франшизе Call of Duty.