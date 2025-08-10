r4v3n выпустил обновлённый взлом для Call of Duty: Modern Warfare 2

Пользователь r4v3n, который недавно взломал Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops 6, сообщил о выпуске взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2.
В мае игру взломал h00dbyair, но это был взлом ранней версии игры для разработчиков, из-за чего он имел проблемы с совместимостью и не работал у многих пользователей. r4v3n взломал мультиплеер версии 9.40 от 18 июля, а одиночная компания датируется версией 9.7 от 10 июля.
Ранее r4v3n заявил, что планирует взломать еще и Call of Duty: Modern Warfare 3 - судя по всему, она станет его следующим релизом. На данный момент она остаётся единственной не взломанной игрой во франшизе Call of Duty.
Первую часть прошел за часа 4, не единого вылета, все идеально, 2 часть пару раз вылетела, но тоже сносно, мульт мне даром не нужен, пройти бы кампанию и забить, а покупать 4 часа игры за 20к тг, такое себе. Кому нужен мульт, тот и купит.
Да да, есть геймпасс. но он мне не нужен, и такое бывает, да? Если горит, жду распродажи и покупаю в стиме, но проблема в том, что даже сейчас калда со скидкой стоит бешенных денег, по крайней мере для меня это дорого, да и не сказал бы, что я прям ждал взлом, просто появился хацкер, взломал, я поиграл, спасибо ему, есть надежда на взлом 3 части, взломает, будет супер, не взломает, да и пофиг)
а как скачать то?
в гугле вбить название игры и в конце поставить torrent - первая же ссылка на пиртаскую бухту или на сайт хатаба.
ну или зайти на CS RIN и скачать оттуда
Издеваешься?
Я так понимаю что возможности пилить кастомные сервера для онлайна это не даёт? Надо чтобы дали широким массам поиграть в мульт нахаляву я считаю. А то мультиплеер старых частей прекрасно работает на пиратках на серверах плутониум - бо1,2, мв3, вав. Эта часть в геймпассе, но всё же. Мой любмый мульт из колд мв2022. Не понимаю всеобщего нытья по мв19 если здесь миллион карт и вообще всё доведено до ума. И графон в этой части очень смачный и стильный. Да и базированная на ней варзона Альмазра нормально игралась (пока не надоела), первый Верданск конечно круче был потому что первый - я себе тогда именно так сталкер2 представлял)) Энивэй нужно уже мутить для народа бесплатный мульт и в колдворе и здесь. Бобби Котик то на пенсии, думаю что существование официальных серваков прошлых частей колды под вопросом давно, майки обрубят как ЕА с бк и бф3 сто процентов.
эте как завернул версию ранего доступа по сути бетку за полную версию. Весело было глюки и баги были на месте. Например бой с танком. Который иногда был неуязвим.
Лучше бы взломал Remake Dead Space, Remake Resident Evil 4 и Mortal Kombat 1😎 // Серенький Волчок
Мортал буквально за копейки постоянно на распродажах можно взять, как и дед спейс с резидентами, а вот калда всегда была слишком дорогой, даже с 50% скидкой // Aleksei Zayats
Я в этот колдаконвейер🤮 не играю с 2013 года! // Серенький Волчок
видимо включение русского в ini файле опять будет приводить к вылету игры (так было в черном опсе 6)
Взлом первой работает через Ж. Случаются вылеты.
Больше взломов - больше рулезов🏴☠️🤗 // Nvidia Power
Это тот что бесплатно раздавали?