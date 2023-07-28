Скины Ники Минаж и Снуп Догга добавят в COD: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Компания Activision раскрыла детали пятого сезона для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. В играх появятся оперативники с внешностью Ники Минаж и Снуп Догга. Скины приурочены к 50-летию хип-хопа.
Также добавят боевой пропуск и несколько видов оружия. В Modern Warfare 2 разработчики выпустят три карты в формате «6 на 6», две карты для «Огневого контакта» и два режима — «Хаос» и «Большой CTF».
Сезон стартует 2 августа. 27 июля Activision представила трейлер грядущего акта. До этого разработчики добавляли сезонный комплект с обликами котов
Так ить реп это кал. Со школы же знает каждый.
Если это русский рэп. Американский - необязательно.
что на счет украинского скажешь?
Не слышал, но думаю, что даже теоретически - тоже самое, что и русский.
Не скажи. Есть довольно много хороших американских рэп исполнителей.
дно пробито опять
Некогда классный "реалистичный" шутер превратился в какую то клоунаду!!!! (((
Короче масштабных сражений не ждать??? И нормальной добычи тоже, как в Верданске?
Фортнайт какой-то