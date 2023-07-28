Скины Ники Минаж и Снуп Догга добавят в COD: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Сиквел перезапуска серии Modern Warfare.

В Modern Warfare 2 вам предстоит наблюдать за возрождением легендарной оперативной тактической группы 141 (ОТГ-141). Воспользуйтесь новым оружием, транспортом и передовым снаряжением для уничтожения противников; проникайте в хорошо укреплённые вражеские базы и ведите подводные бои в открытом море; незаметно спускайтесь по каналу, чтобы затем вызволить союзников из секретной тюрьмы, спрятанной далеко в горах. Вам предстоит выполнить массу новых заданий.

В игру вернулись такие персонажи, как капитан Джон Прайс, бесстрашный Джон «Соуп» Мактавиш, опытный сержант Кайл «Газ» Гэррик и одиночка Саймон «Гоуст» Райли.