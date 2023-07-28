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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 609 оценок

Скины Ники Минаж и Снуп Догга добавят в COD: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Simple Jack
Новости

Компания Activision раскрыла детали пятого сезона для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. В играх появятся оперативники с внешностью Ники Минаж и Снуп Догга. Скины приурочены к 50-летию хип-хопа.

Также добавят боевой пропуск и несколько видов оружия. В Modern Warfare 2 разработчики выпустят три карты в формате «6 на 6», две карты для «Огневого контакта» и два режима — «Хаос» и «Большой CTF».

Сезон стартует 2 августа. 27 июля Activision представила трейлер грядущего акта. До этого разработчики добавляли сезонный комплект с обликами котов

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-7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
kityara35

Так ить реп это кал. Со школы же знает каждый.

5
warp 37

Если это русский рэп. Американский - необязательно.

-6
pyw warp 37

что на счет украинского скажешь?

1
warp 37 pyw

Не слышал, но думаю, что даже теоретически - тоже самое, что и русский.

0
SSStylish

Не скажи. Есть довольно много хороших американских рэп исполнителей.

0
ОТСТУПНИК Style

дно пробито опять

1
askazanov

Некогда классный "реалистичный" шутер превратился в какую то клоунаду!!!! (((

0
askazanov

Короче масштабных сражений не ждать??? И нормальной добычи тоже, как в Верданске?

0
Sendler.

Фортнайт какой-то

0