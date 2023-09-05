на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 637 оценок

Слух: В Modern Warfare 2 и Warzone появятся страшные демоны из Diablo 4

©
Gutsz
Новости

Похоже, что Activision готовит еще одну интересную коллаборацию для своих главных шутеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Вслед за Ларой Крофт из культовой серии Tomb Raider, на поле битвы могут ворваться жуткие обитатели преисподней прямиком из Diablo 4. Согласно последним слухам, в шутеры собираются добавить Лилит и Мясника.

Информация о вероятной коллаборации Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone с ролевым экшеном Diablo 4 была обнаружена дата-майнерами. Энтузиасты проанализировали новые файлы шутеров после недавнего обновления, где нашли упоминания о следующем сезоне в Call of Duty.

Как сообщается, шестой сезон выйдет с подзаголовком "The Haunting" и будет включать косметические элементы из Diablo 4. На это указывают несколько иконок и строчек кода, где упоминаются имена нескольких демонов. В файлах игры обнаружены отсылки, как минимум, к Лилит и Мяснику, однако в Call of Duty могут добавить и других монстров.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone доступны для игры на ПК и консолях. Официальный анонс шестого сезона состоится позднее этой осени.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RSV_GAMER_1987

какой шлак это ппц!!

3
Famiclone

Невероятного уровня стыд и позор! Один из лучших милитари-шутеров в мире опустить до уровня фортнайта и даже ниже

3
Сдал Пост Малоне

Лица Гоуста и Прайса представили!?

2
-zotik-

🤢🤮🤮🤮

1
1barac9U7ada7

игра в какой то шалман превратилась, вот они последствия легализации каннабиса ))))

1
dangerous_beast

они бы лучше снова фпс выровняли, который снова убили в WZ!

0
Orlando110

Феи и аниме добавьтие и будет круто

0