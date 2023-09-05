Слух: В Modern Warfare 2 и Warzone появятся страшные демоны из Diablo 4 ©

Похоже, что Activision готовит еще одну интересную коллаборацию для своих главных шутеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Вслед за Ларой Крофт из культовой серии Tomb Raider, на поле битвы могут ворваться жуткие обитатели преисподней прямиком из Diablo 4. Согласно последним слухам, в шутеры собираются добавить Лилит и Мясника.

Информация о вероятной коллаборации Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone с ролевым экшеном Diablo 4 была обнаружена дата-майнерами. Энтузиасты проанализировали новые файлы шутеров после недавнего обновления, где нашли упоминания о следующем сезоне в Call of Duty.

Как сообщается, шестой сезон выйдет с подзаголовком "The Haunting" и будет включать косметические элементы из Diablo 4. На это указывают несколько иконок и строчек кода, где упоминаются имена нескольких демонов. В файлах игры обнаружены отсылки, как минимум, к Лилит и Мяснику, однако в Call of Duty могут добавить и других монстров.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone доступны для игры на ПК и консолях. Официальный анонс шестого сезона состоится позднее этой осени.