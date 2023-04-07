Свежие трейлеры третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 демонстрируют новый контент

Сегодня Activision выпустила новый трейлер, посвященный предстоящему 3 сезону Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.
Трейлер, который следует за другим, показанным вчера, посвящен многопользовательскому контенту, который будет добавлен в новый сезон, выходящий 12 апреля.
Мы увидим новые карты "Маяк Пелайо", "Черное золото", "Нефть Рохана" и "Пещерный комплекс Саттик", а также режимы: Cranked, Face Off и GW Infected.
Конечно же, будет и новое оружие, включая снайперскую винтовку FJX Imperium, боевую винтовку Cronen Squall и два новых пистолета.
Вы можете ознакомиться с этим ниже.
Call of Duty: Modern Warfare 2 в настоящее время доступна для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Warzone 2.0 - это ее бесплатный спин-офф королевская битва, который доступен для тех же платформ.
Мы уже знаем, что в этом году выйдет новая игра премиум-класса, но предстоящее приобретение Activision Blizzard может изменить направление, особенно учитывая, что Microsoft заключила сделки с такими компаниями, как Nintendo и Nvidia, чтобы выпустить франшизу на Switch и на Geforce Now.
Это означает, что франшиза может охватить целые группы новых пользователей в своих будущих итерациях, но для этого необходимо, чтобы приобретение состоялось. Microsoft и Activision рассчитывают завершить его к 30 июня, но регулирующие органы тянут время, подстрекаемые конкурентом Sony, которая, похоже, намерена любой ценой заблокировать приобретение, отказавшись от соглашений, аналогичных тем, что были предложены Nintendo.
Дмз надоел как и ожидалось, а больше в колде ничего интересного и нет.
Наконец то ваншот снайперки и слайд кенсел вернут
Не факт
Всм не факт? Они же сами подтвердили что возвращают в конце ченж лога, но там было написано просто мувмент, и думаю они про долфин дайф имели ввиду, а вот ваншот уже как неделю назад объявили
ура новые баги уже 12
Брать БП или не брать, вот в чем вопрос)
Друг тут 50 на 50!
Надо смотреть что там будет!
Лично Я возьму
Монет хватит)
Ну вот и я думаю, на минималка есть, просто прошлый чет не очень оказался (
Согласен с тобой! надо дождаться 12 числа и посмотреть)
Интересно про что будет новая калда в 2023 ремейк или новая часть
А где агентка ЦРУ со своей женой? )