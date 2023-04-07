Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
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Свежие трейлеры третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 демонстрируют новый контент

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butcher69
Новости

Сегодня Activision выпустила новый трейлер, посвященный предстоящему 3 сезону Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.

Трейлер, который следует за другим, показанным вчера, посвящен многопользовательскому контенту, который будет добавлен в новый сезон, выходящий 12 апреля.

Мы увидим новые карты "Маяк Пелайо", "Черное золото", "Нефть Рохана" и "Пещерный комплекс Саттик", а также режимы: Cranked, Face Off и GW Infected.

Конечно же, будет и новое оружие, включая снайперскую винтовку FJX Imperium, боевую винтовку Cronen Squall и два новых пистолета.

Вы можете ознакомиться с этим ниже.

Call of Duty: Modern Warfare 2 в настоящее время доступна для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Warzone 2.0 - это ее бесплатный спин-офф королевская битва, который доступен для тех же платформ.

Мы уже знаем, что в этом году выйдет новая игра премиум-класса, но предстоящее приобретение Activision Blizzard может изменить направление, особенно учитывая, что Microsoft заключила сделки с такими компаниями, как Nintendo и Nvidia, чтобы выпустить франшизу на Switch и на Geforce Now.

Это означает, что франшиза может охватить целые группы новых пользователей в своих будущих итерациях, но для этого необходимо, чтобы приобретение состоялось. Microsoft и Activision рассчитывают завершить его к 30 июня, но регулирующие органы тянут время, подстрекаемые конкурентом Sony, которая, похоже, намерена любой ценой заблокировать приобретение, отказавшись от соглашений, аналогичных тем, что были предложены Nintendo.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
tvorog8088

Дмз надоел как и ожидалось, а больше в колде ничего интересного и нет.

4
User1105

Наконец то ваншот снайперки и слайд кенсел вернут

1
SurgeonSS

Не факт

0
User1105 SurgeonSS

Всм не факт? Они же сами подтвердили что возвращают в конце ченж лога, но там было написано просто мувмент, и думаю они про долфин дайф имели ввиду, а вот ваншот уже как неделю назад объявили

0
AIM WP

ура новые баги уже 12

0
Glukinc

Брать БП или не брать, вот в чем вопрос)

0
FireLion1993

Друг тут 50 на 50!

Надо смотреть что там будет!

Лично Я возьму

Монет хватит)

0
Glukinc FireLion1993

Ну вот и я думаю, на минималка есть, просто прошлый чет не очень оказался (

1
FireLion1993 Glukinc

Согласен с тобой! надо дождаться 12 числа и посмотреть)

0
жифорсник

Интересно про что будет новая калда в 2023 ремейк или новая часть

0
kolinmah

А где агентка ЦРУ со своей женой? )

-1