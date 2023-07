В Call of Duty: Black Ops больше активных игроков, чем в Modern Warfare 2 ©

Популярный сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 и бесплатная версия королевской битвы Warzone 2.0 продолжают терять свою базовую аудиторию игроков. Проследить активность игроков на консолях не представляется возможным, однако данные с ПК говорят, что количество пользователей закономерно снижается. Сейчас у Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК даже меньше игроков, чем у Call of Duty: Black Ops, которая вышла в 2010 году.

Согласно последним данным аналитической платформы SteamDB, шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 вместе с Warzone на ПК ежедневно набирает около 84 тысяч активных игроков. При этом рекорд для шутера был установлен на отметке почти 500 тысяч пользователей. За 8 месяцев проект потерял большую часть аудитории, и теперь по количеству онлайна его превосходит Call of Duty: Black Ops.

В Call of Duty: Black Ops только на серверах Xbox 360 регулярно играют более 120 тысяч пользователей. Такая невероятная популярность старого шутера связана с недавним обновлением, в котором был исправлен подбор игроков. Разработчики также улучшили сетевое подключение в других старых частях Call of Duty. Так, в Black Ops II наблюдается 11 514 игроков, а в Modern Warfare 3 - 79 619 игроков.