В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 появится Лара Крофт

В середине пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 появится новый оперативник — Лара Крофт. Об этом сообщили авторы блога PlayStation в описании обновления шутера.
В блоге PlayStation объявлено, что Лара Крофт появится в рамках комплекта «Оператор». При этом на официальном сайте Activision упоминания об оперативнике нет, разработчики анонсировали только Снуп Догга и Ники Минаж.
Пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 начнется 2 августа. Авторы добавят боевой пропуск, новое оружие, карты для «Огневого контакта» и два режима — «Хаос» и «Большой CTF».
Я шел на на серьезную перестрелку с серьезными мужиками, как полковник Кастро и Джеронимо -вы о них не слыхали- а вместо этого я вижу стадо девчонок в шортах и топиках)
Кринж, Колда превращается в Фортнайт!
Ну дерьмо. Каким боком Лара имеет отношение к CoD? Лучше почините античит))