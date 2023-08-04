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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 614 оценок

В Call of Duty с "позором" выгоняют читеров из матчей

Simple Jack
Новости

В пятом сезоне Call of Duty компания Activision внедрила новую функцию в античит Ricochet для борьбы с нечестными игроками. Теперь пользователи видят ник читера прямо во время матча.

Новая функция показывает уведомление в ленте «убийств», где видно имя нечестного игрока и сообщение о том, что он выгнан из матча Call of Duty. Пользователи положительно отреагировали на нововведение, отметив, что теперь будут знать никнеймы читеров. «Ricochet вошёл в чат», — пошутила Activision в социальных сетях.

Пятый сезон Call of Duty стартовал 2 августа, в нем разработчики добавили новый боевой пропуск с пятью оперативниками, виртуального помощника и животных-напарников. В середине пятого акта авторы представят Call of Duty: Modern Warfare 3, по слухам, это произойдет 17 августа.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Я так вообще это позорище уже удалил))))

4
AIM WP

вх аимы толпа гоняет всем плевать за то банят в шб просто так

2
KIBERMAX

Классно работает анти-чит, только что 3 катки сыграл, в 2й катке, тупо наглый вх челик, палился конкретно, и чёт не видел у него надписи никакой.

0