В Call of Duty с "позором" выгоняют читеров из матчей

В пятом сезоне Call of Duty компания Activision внедрила новую функцию в античит Ricochet для борьбы с нечестными игроками. Теперь пользователи видят ник читера прямо во время матча.

Новая функция показывает уведомление в ленте «убийств», где видно имя нечестного игрока и сообщение о том, что он выгнан из матча Call of Duty. Пользователи положительно отреагировали на нововведение, отметив, что теперь будут знать никнеймы читеров. «Ricochet вошёл в чат», — пошутила Activision в социальных сетях.

Пятый сезон Call of Duty стартовал 2 августа, в нем разработчики добавили новый боевой пропуск с пятью оперативниками, виртуального помощника и животных-напарников. В середине пятого акта авторы представят Call of Duty: Modern Warfare 3, по слухам, это произойдет 17 августа.