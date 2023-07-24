В Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 появились оперативники-коты

Авторы Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 добавили новый сезонный комплект под названием «Перезагрузка», в котором добавили облики котов. Всего выпущено два скина: сержант Pspsps и сержант Sprinkles.

Стоимость обликов котов составляет 2,4 тыс. внутриигровой валюты CoD ($20 — 1,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). В комплект со скинами пользователи получат штурмовую винтовку Cat Scratch, SMG Pouncer, транспорт, брелок, винил, пять наклеек и эмблему.

12 июля в Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 вышла коллаборация с сериалом «Пацаны». В шутер добавлены оперативники из шоу, суперспособности и многое другое. После обновления пользователи раскритиковали нововведения, так как умения чрезмерно сильные.