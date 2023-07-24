Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
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В Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 появились оперативники-коты

Simple Jack
Новости

Авторы Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 добавили новый сезонный комплект под названием «Перезагрузка», в котором добавили облики котов. Всего выпущено два скина: сержант Pspsps и сержант Sprinkles.

Стоимость обликов котов составляет 2,4 тыс. внутриигровой валюты CoD ($20 — 1,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). В комплект со скинами пользователи получат штурмовую винтовку Cat Scratch, SMG Pouncer, транспорт, брелок, винил, пять наклеек и эмблему.

12 июля в Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 вышла коллаборация с сериалом «Пацаны». В шутер добавлены оперативники из шоу, суперспособности и многое другое. После обновления пользователи раскритиковали нововведения, так как умения чрезмерно сильные.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Тут будет шутка про котика Бобби...

2
Danny Lamb

На фоне большой COD, неканоничные облики из COD Mobile выглядят теперь не так уж и плохо

1
Artery Kaulitz

Герои CoD раньше: Прайс, Соуп, Резнов, Вудс
Герои CoD сейчас:


P.S. Просто шутка, я прекрасно понимаю, что это всё фан-сервис и игра превратилась в чистую сессионку

1
Raf9111

Не ну это тупо топ, хоть влетай в сезон теперь с двух ног

0
MeduzaRUS

Хоумлендер заряжен😅😅😅

0
RTYWD

Каджиты против Хоумландера

0