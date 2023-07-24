В Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 появились оперативники-коты

Авторы Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 добавили новый сезонный комплект под названием «Перезагрузка», в котором добавили облики котов. Всего выпущено два скина: сержант Pspsps и сержант Sprinkles.
Стоимость обликов котов составляет 2,4 тыс. внутриигровой валюты CoD ($20 — 1,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ). В комплект со скинами пользователи получат штурмовую винтовку Cat Scratch, SMG Pouncer, транспорт, брелок, винил, пять наклеек и эмблему.
12 июля в Call of Duty: Warfare 2 и Warzone 2 вышла коллаборация с сериалом «Пацаны». В шутер добавлены оперативники из шоу, суперспособности и многое другое. После обновления пользователи раскритиковали нововведения, так как умения чрезмерно сильные.
Тут будет шутка про котика Бобби...
На фоне большой COD, неканоничные облики из COD Mobile выглядят теперь не так уж и плохо
Герои CoD раньше: Прайс, Соуп, Резнов, Вудс
Герои CoD сейчас:
P.S. Просто шутка, я прекрасно понимаю, что это всё фан-сервис и игра превратилась в чистую сессионку
Не ну это тупо топ, хоть влетай в сезон теперь с двух ног
Хоумлендер заряжен😅😅😅
Каджиты против Хоумландера