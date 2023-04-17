Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 547 оценок

В сеть просочилось 15 минут геймплея нового рейда для Modern Warfare 2

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Gutsz
Новости

На днях многопользовательский шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 получил крупное обновление с новыми контентом, что ознаменовало старт третьего сезона игры. В новом сезоне игроки получили доступ к дополнительным режимам, картам и оружию. Среди содержимого сезона также был анонсирован новый рейд для совместного прохождения, однако его релиз состоится только через несколько недели. Тем не менее это не помешало пользователям каким-то образом получить к нему доступ уже сейчас и опубликовать в сеть целых 15 минут геймплея рейда.

Новый рейд продолжает историю Оперативно-тактической группы 141 уже после событий сюжетной кампании Modern Warfare 2. В третьем сезоне игрокам предстоит обследовать секретный подземный комплект, где хранятся важные документы и другие сведения, проливающее свет на общий сюжет шутера.

Слитый геймплей нового рейда, вероятно, был записан в рамках закрытого тестирования. В опубликованном ролике можно заметить отсутствие текстуры и другие визуальные баги, которые подтверждают еще незавершенную работу над локацией. Ожидается, что новый рейд станет доступен для игры уже 10 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

слыхал про эту игру, помню даже прошел 1ю часть

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iK1nDer

Не ужели будет нормальный рейд, без конченных прыжков по крышкам каких то клапанов. Первый нормальный стреляли и плавали, второй это пздц, какой гений в игре про шутер, решил внедрить паркур, причем пздц какой кривой и тупой.

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