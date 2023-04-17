В сеть просочилось 15 минут геймплея нового рейда для Modern Warfare 2

На днях многопользовательский шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 получил крупное обновление с новыми контентом, что ознаменовало старт третьего сезона игры. В новом сезоне игроки получили доступ к дополнительным режимам, картам и оружию. Среди содержимого сезона также был анонсирован новый рейд для совместного прохождения, однако его релиз состоится только через несколько недели. Тем не менее это не помешало пользователям каким-то образом получить к нему доступ уже сейчас и опубликовать в сеть целых 15 минут геймплея рейда.
Новый рейд продолжает историю Оперативно-тактической группы 141 уже после событий сюжетной кампании Modern Warfare 2. В третьем сезоне игрокам предстоит обследовать секретный подземный комплект, где хранятся важные документы и другие сведения, проливающее свет на общий сюжет шутера.
Слитый геймплей нового рейда, вероятно, был записан в рамках закрытого тестирования. В опубликованном ролике можно заметить отсутствие текстуры и другие визуальные баги, которые подтверждают еще незавершенную работу над локацией. Ожидается, что новый рейд станет доступен для игры уже 10 мая.
слыхал про эту игру, помню даже прошел 1ю часть
Не ужели будет нормальный рейд, без конченных прыжков по крышкам каких то клапанов. Первый нормальный стреляли и плавали, второй это пздц, какой гений в игре про шутер, решил внедрить паркур, причем пздц какой кривой и тупой.