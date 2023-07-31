В Warzone 2.0 и Call of Duty: Modern Warfare 2 за сутки забанили больше 14 тысяч читеров ©

Компания Activision совместно с разработчиками из студии Infinity Ward продолжает работать над улучшением своего продвинутого программного обеспечения для защиты серверов Call of Duty от мошенников. Последние несколько недель они активно работали над внедрением новых функций в античит Ricochet, и результатом этого улучшения стала масштабная волна банов читеров в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0.

Разработчики похвастались в социальных сетях, что после обновления Ricochet им удалось обнаружить большое количество нечестных игроков. Всего за сутки они отправили в бан больше 14 тысяч читеров. Это стало возможным благодаря обновленной технологии античита, которая теперь лучше определяет мошеннические программы и умеет находить их источник.

Сетевые режимы в Warzone 2.0 и Call of Duty: Modern Warfare 2 действительно избавились от нечестных игроков, однако с другими играми Activision все обстоит не так радужно. Напомним, недавно в сетевых лобби Modern Warfare 2 2009 года на ПК было обнаружено вредоносное ПО. В ответ на эту проблему разработчики решили полностью отключить сервера игры, и когда они собираются их восстановить, пока не совсем понятно.