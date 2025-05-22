Вышел взлом для сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II

Как стало известно, пользователь h00dbyair сегодня выложил взломанную сборку Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года.
По словам h00dbyair, это ранняя сборка игры, которая была сделана еще до её официального релиза, тем не менее, вся сюжетная кампания игры полностью доступна офлайн. Скорее всего данная сборка предназначалась для внутреннего пользования разработчиками, поэтому на тот момент из неё еще не был удален офлайн-режим.
Call of Duty: Modern Warfare II стала второй взломанной Call of Duty после Call of Duty: Black Ops Cold War с тех пор как Activision Blizzard стали делать обязательную привязку PC-версий игры к онлайну.
вангуард бы шикарно
Дождались
И 5 лет не прошло
я жду взлом мв2019 кампанию и мв2023 взлом кампанию тогда мы соберём все 3 книги)
Сначала Denuvo с Atomic Heart сними ))
Не обязаны) покупайте игру
а купить и пройти религия не позволяет?
Дэнуво молодец, отсеивает халявщиков
Жаль не мв 2019
Жаль не VANGUARD
Так она ведь уже давно как взломана. // Nvidia Power
Ты путаешь // Миклуха Маклай
🤔 // Nvidia Power
Когда игра релизнулась, её не могли взломать, взломали ток MW2019, и то ток онлайн режим, а Black Ops Cold War взломали полностью с сюжеткой, зомби режимом и онлайн режимом, а Vanguard вообще болт клали.
Сорян. Перепутал с Call of Duty Modern Warfare 2 - Campaign Remastered. // Nvidia Power
И где скачать?На рутрекере нету.
естественно ещё рано.
я искал нет ответа ждём ссылку
cs.rin
Это ранняя сборка, которая вышла до официального релиза игры, вся кампания полностью офлайн.
Игра даже без патча первого дня, а с тех пор выходило херову тучу патчей и фиксов.
Для сюжетки вообще ничего не выходило, игра с релиза работала как часы. Думаю тут тоже особе нет изменений
И че она была неиграбельна? У них вроде офлайн сюжетки всегда годно оптимизированы с релиза
Если так, то ок.
Глянем, уже качаю.
Все- фууу, колда, конвейер для дебилов
Выходит взлом не самой удачной в плане сюжета части.
Все- оооо, колда, качаем.
Ахаха недавно только прошел, кал // Ilya Strelec