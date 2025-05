Вышел взлом для сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II

Как стало известно, пользователь h00dbyair сегодня выложил взломанную сборку Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года.

По словам h00dbyair, это ранняя сборка игры, которая была сделана еще до её официального релиза, тем не менее, вся сюжетная кампания игры полностью доступна офлайн. Скорее всего данная сборка предназначалась для внутреннего пользования разработчиками, поэтому на тот момент из неё еще не был удален офлайн-режим.

Call of Duty: Modern Warfare II стала второй взломанной Call of Duty после Call of Duty: Black Ops Cold War с тех пор как Activision Blizzard стали делать обязательную привязку PC-версий игры к онлайну.