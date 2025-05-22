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Call of Duty: Modern Warfare 2 28.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7 776 оценок

Вышел взлом для сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь h00dbyair сегодня выложил взломанную сборку Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года.

По словам h00dbyair, это ранняя сборка игры, которая была сделана еще до её официального релиза, тем не менее, вся сюжетная кампания игры полностью доступна офлайн. Скорее всего данная сборка предназначалась для внутреннего пользования разработчиками, поэтому на тот момент из неё еще не был удален офлайн-режим.

Call of Duty: Modern Warfare II стала второй взломанной Call of Duty после Call of Duty: Black Ops Cold War с тех пор как Activision Blizzard стали делать обязательную привязку PC-версий игры к онлайну.

22
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Роман45554

вангуард бы шикарно

5
illero

Дождались

3
Mundfish

И 5 лет не прошло
я жду взлом мв2019 кампанию и мв2023 взлом кампанию тогда мы соберём все 3 книги)

1
AceTheKing Mundfish

Сначала Denuvo с Atomic Heart сними ))

4
Mundfish AceTheKing

Не обязаны) покупайте игру

2
Палыч Роков Mundfish

а купить и пройти религия не позволяет?

6
Палыч Роков AceTheKing

Дэнуво молодец, отсеивает халявщиков

8
R3iz0r

Жаль не мв 2019

1
Mundfish

Жаль не VANGUARD

Пользователь ВКонтакте

Так она ведь уже давно как взломана. // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте

Ты путаешь // Миклуха Маклай

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

🤔 // Nvidia Power

Mundfish Пользователь ВКонтакте

Когда игра релизнулась, её не могли взломать, взломали ток MW2019, и то ток онлайн режим, а Black Ops Cold War взломали полностью с сюжеткой, зомби режимом и онлайн режимом, а Vanguard вообще болт клали.

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Сорян. Перепутал с Call of Duty Modern Warfare 2 - Campaign Remastered. // Nvidia Power

Комментарий удален
AdriftDylan

И где скачать?На рутрекере нету.

jax baron

естественно ещё рано.

Mundfish

я искал нет ответа ждём ссылку

AceTheKing

cs.rin

BENDJI
It is the early access build that went out before the game officially released, whole campaign fully offline

Это ранняя сборка, которая вышла до официального релиза игры, вся кампания полностью офлайн.

Игра даже без патча первого дня, а с тех пор выходило херову тучу патчей и фиксов.

N0NAKK

Для сюжетки вообще ничего не выходило, игра с релиза работала как часы. Думаю тут тоже особе нет изменений

1
BloomingVysor

И че она была неиграбельна? У них вроде офлайн сюжетки всегда годно оптимизированы с релиза

BENDJI N0NAKK

Если так, то ок.

BENDJI BloomingVysor

Глянем, уже качаю.

1
Alex Row

Все- фууу, колда, конвейер для дебилов
Выходит взлом не самой удачной в плане сюжета части.
Все- оооо, колда, качаем.

Пользователь ВКонтакте

Ахаха недавно только прошел, кал // Ilya Strelec