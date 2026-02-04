ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) 08.11.2011
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 4 778 оценок

Архивная находка: плакат MW3 2011 сочетал иллюстрацию и игровые кадры

TheSkoofLord TheSkoofLord

На свет снова вышел фрагмент маркетинговой истории Call of Duty: Modern Warfare 3: одно из изображений, использовавшихся в 2011 году в качестве промопостера, было скомпоновано поверх игровых ассетов для рекламы в магазинах во время релиза игры. Плакат — сочетание индивидуальной иллюстрации и визуальных элементов MW3 — размещался на физических дисплеях в торговых точках, где кинематографичный арт дополнялся скриншотами и рендерами окружения, чтобы привлечь внимание покупателей.

Коллекционеры и фанаты проявили интерес к находке, отмечая разницу между автономным промо‑артом и теми игровыми изображениями, поверх которых он был наложен. В то время маркетинговые команды часто использовали композитные изображения, чтобы подчеркнуть атмосферу и зрелищность, а не точную репрезентацию игрового процесса — и этот плакат — наглядный пример такой стратегии при продвижении в рознице. Физические рекламные кампании — витрины, стенды и постеры — всё ещё занимали важное место в стратегии запусков в 2011 году, до того как цифровые площадки и влияние блогеров стали доминировать.

+ ещё 1 картинка

Открытие вызвало обсуждения в соцсетях о сохранении маркетинговых материалов игр и о том, как промо‑арт формирует визуальную идентичность франшизы. Для архивистов и коллекционеров такие плакаты ценны и как меморабилия, и как документ эпохи — свидетельство того, как AAA‑релизы представлялись потребителям в начале 2010‑х годов. Это также напоминает о мастерстве людей, стоящих за маркетингом: иллюстраторов, композиторов и арт‑директоров, которые формировали публичный образ крупных релизов.

Хотя сам плакат не меняет игру, он даёт небольшой взгляд на промомеханику, благодаря которой MW3 стал одним из крупнейших релизов 2011 года.

Комментарии:  4
Egik81
Это также напоминает о мастерстве людей, стоящих за маркетингом:

Мастерство смысл которого впарить что получилось и при этом чтобы не догадались. Это высший пилотаж маркетинга.

4
Даздрасен Дыклоп

Помню МВ3 все люто засрали. Сейчас с нынешней деградацией это был бы лютый шитевр.

2
ratte88

Сюжетно неплохо, но геймпейно правда так себе. Ничего нового по сравнение 1/2 частью.

2
CavalierCate ratte88

а какой геймплей нужен для шутана ?