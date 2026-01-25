Повторение 2016 года: Activision планирует навязать покупку MW4 с помощью ремастера MW3

Серия странных технических несоответствий на странице франшизы Call of Duty в Steam вновь возродила надежды на релиз Modern Warfare 3 Remastered. Однако утечка намекает не просто на отдельный релиз, а на возвращение спорной маркетинговой стратегии.

Обсуждения начались после того, как пользователи заметили: в официальной шапке Call of Duty в Steam отображается 25 игр. При взаимодействии со страницей начинаются странности:

При клике на заголовок счетчик обновляется до 24 игр (верное количество доступных сейчас частей).

При этом в самом списке фактически отображается только 23 игры.

Игра, которая «исчезла» из списка - это оригинальная Modern Warfare 3 (2011).

В цифровых магазинах такие баги часто случаются, когда в базу данных добавляется новая скрытая запись, призванная заменить старую версию. Исчезновение оригинала 2011 года из списка намекает на то, что Activision готовит почву для замены его ремастером или включения в новый набор.

Самая обсуждаемая теория среди инсайдеров заключается в том, что Infinity Ward планирует выпустить MW3 Remastered только в комплекте с будущей Modern Warfare 4. Это не в первый раз для студии: в 2016 году они привязали ремастер первой MW к покупке Infinite Warfare, чтобы «стимулировать» продажи нового проекта за счет фанатской ностальгии. Поклонники подозревают, что Activision годами придерживала финал оригинальной трилогии именно для того, чтобы использовать его как мощный рычаг давления для продажи следующей номерной части.