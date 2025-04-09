Ремастер оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 на подходе? Игра получила возрастной рейтинг в Австралии

Издание Insider Gaming сообщает о том, что 3 апреля оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 3 неожиданно получила возрастной рейтинг 15+ в Австралии для PS5.

Ранее Activision Blizzard выпустила ремастеры оригинальных Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, которые вышли в 2016 и 2020 годах - в них была сильно улучшена графическая составляющая. Слухи о разработке ремастера появились еще в 2020 году:

Когда именно состоится анонс ремастера на данный момент неизвестно, но обычно выдача возрастного рейтинга производится незадолго до релиза проекта - если это, конечно, не ошибка.