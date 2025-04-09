Ремастер оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 на подходе? Игра получила возрастной рейтинг в Австралии

Издание Insider Gaming сообщает о том, что 3 апреля оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 3 неожиданно получила возрастной рейтинг 15+ в Австралии для PS5.
Ранее Activision Blizzard выпустила ремастеры оригинальных Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, которые вышли в 2016 и 2020 годах - в них была сильно улучшена графическая составляющая. Слухи о разработке ремастера появились еще в 2020 году:
Когда именно состоится анонс ремастера на данный момент неизвестно, но обычно выдача возрастного рейтинга производится незадолго до релиза проекта - если это, конечно, не ошибка.
Почему бы и нет? В разы интереснее перезапуска!
давно жду
Это норм. Но только за бесплатно для тех кто купил раньше. А не вломить ценник в 100$.
зайди в ленту возьми пельмени, на кассе скажи мне бесплатно и иди к выходу)
Очень надеюсь (да и много кто, наверное) на ремастер Black Ops.
The numbers, Mason. What do they mean?
Press F Soup MacTavish
Тоже хотел бы в коллекцию!
Ого, как давно это было
Так и есть, это даже тянет на ремейко-ремастер
Честно? Лучше бы доделали ремастер MW2 и добавили спецоперации+мультиплеер. А если бы ещё собрали старую команду обратно и добавили новых карт и тех же спецопераций, ммм, мечты...
Ой, а если бы дали той самой старой команде создать реальную MW3, какой они её изначально и задумывали!...
Третья часть оригинальной трилогии, имхо, самая слабая, что в плане одиночной кампании, что в плане мультиплеера. Никаких реальных или крутых нововведений, блеклые карты, посредственные персонажи в сюжете - в общем, сразу было видно, что Активижн изгнали создателей оригинальных игр и над проектом работали уже совсем другие люди. Если после рамастера первой части я как ошпаренный ждал второй, то вот после релиза второй части - всё, как отшибло. Выйдет третий? Ну и ладно, пусть фанаты порадуются. Не выйдет? Тоже не беда.
Лично я сейчас неимоверно кайфую поигрывая в мод MW2 в VR - это просто пушка-бомба. Если бы кто-то сказал мне 15 лет назад, что через чуть более чем десять лет можно будет самому бегать по всем этим картам и своими собственными руками оперерировать культовым оружием параллельно "наказывая" супостатов - я бы в жизни не поверил. Единственная проблема - никто не хочет в это играть, лол. Разработчик мода относительно недавно добавил главную фишку, которая и заставляет меня каждый день возрвращаться в игру - прокачку - и люди (ака в большинстве своём тупоголовые зумеры) слились к чертям, ибо "негоже нам тратить время и качаться + начинать со стандартных классов, давайте нам всё и сразу!". Уже вторую неделю каждую ночь тупо сижу и пытаюсь найти заветный сервер/создаю свои, но никто не заходит. А я уже почти открыл ACR, осталось совсем чуть-чуть! Эх...
В новости не указано, но там рейтинг и МВ2 выдали тоже, так что, возможно, на этот раз выпустят переиздание с онлайном, хоть и не факт
Никто не хочет играть в VR-мод? Или просто не все такие богатенькие, как ты, и не могут себе VR-член позволить?
Смысл им выпускать мультиплеер когда у них варзон ? Хотели бы выпустить выпустили сразу. Прикол в том что игроки захаили мульт ремастера первой части из-за оптимизации, а потом просили мульт во второй части после этого итог только одиночка.
Врядли возможно порт на series и ps5 не более у них есть bo1 нуждающийся в ремастере. А так просто выпустили патч и всë на этом для mw2
ты лучше клаву купи, где есть точки и запятые.
Их игры непомерно дорогие, даже старая версия 4 калды стоит 9к тенге, пускай идут на...уй) // Aleksei Zayats
Хотелось бы по мимо переиздания компании и мультиплеер рабочий, ибо эта часть была очень динамична и вниманием игроков не обделена.
Капитан Цена и рядовой мыло снова в деле