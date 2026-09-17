Скрытый "ремастер": Activision внезапно обновила классические Call of Duty до 64-бит

3 сентября 2026 года компания Activision без громких анонсов выпустила масштабные технические обновления для ПК-версий Modern Warfare 2 (2009), Modern Warfare 3 (2011) и Ghosts в Steam. Спустя более чем 10 лет старые игры внезапно получили вторую жизнь.

Главная цель этого неожиданного апдейта — полная модернизация сетевого кода и закрытие критических уязвимостей безопасности (включая опасные RCE-эксплойты), которые годами угрожали игрокам в мультиплеере, позволяя хакерам получать доступ к чужим ПК.

Что изменилось под капотом?

Переход на x64: Исполняемые файлы игр (например, iw5sp.exe и iw5mp.exe в MW3) официально переведены с древней 32-битной архитектуры на 64-битную. Это навсегда решает проблему вылетов из-за нехватки оперативной памяти.

Исполняемые файлы игр (например, iw5sp.exe и iw5mp.exe в MW3) официально переведены с древней 32-битной архитектуры на 64-битную. Это навсегда решает проблему вылетов из-за нехватки оперативной памяти. Тотальная поломка модификаций: Изменение архитектуры полностью «сломало» все старые читы, трейнеры, таблицы Cheat Engine и, что самое грустное, кастомные клиенты и фанатские моды. Разработчикам софта придётся переписывать код с нуля под совершенно новые адреса памяти.

Изменение архитектуры полностью «сломало» все старые читы, трейнеры, таблицы Cheat Engine и, что самое грустное, кастомные клиенты и фанатские моды. Разработчикам софта придётся переписывать код с нуля под совершенно новые адреса памяти. Стабильность на новых ПК: Игры стали работать плавнее на современных многоядерных процессорах и актуальных версиях Windows, избавившись от старых багов совместимости.

Пакет обновлений весит до 14 ГБ (в зависимости от конкретной части CoD) и уже автоматически доступен всем владельцам лицензий в Steam. Если вам критически необходимы старые моды или читы, вернуть старую версию можно только полным откатом игры на прошлый 32-битный депот через консоль Steam или сторонние даунгрейдеры.