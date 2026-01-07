ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) 08.11.2011
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 4 763 оценки

Слух: На грядущем Xbox Developer Direct готовится "Масштабный сюрприз" от Activision

TheSkoofLord TheSkoofLord

Игровое сообщество гудит от предвкушения после загадочного вброса о предстоящей презентации Xbox Developer Direct. Согласно недавней утечке, Microsoft готовит «Масштабный сюрприз», который не связан с The Elder Scrolls VI, а имеет отношение к Activision.

Я думаю, что на Xbox Developer Direct вас ждет большой сюрприз (НЕ TES6), это связано с Activision, и я не буду спойлерить, что именно, но вот подсказка (зелёный).

Хотя источник отказался раскрывать детали, чтобы не портить сюрприз, он оставил одну таинственную подсказку: «зеленый».

В социальных сетях уже вовсю строят теории. В то время как некоторые фанаты мечтают о возрождении "Guitar Hero" или анонсе новой части "Spyro", многие, а также известный инсайдер, известного под ником TheGhostOfHope указывают на давно обсуждаемый ремастер кампании Modern Warfare 3.

Это было бы неплохо. Представьте, что это ремастеринг кампании MW3,

Учитывая, что кампании первых двух частей "Modern Warfare" уже получили обновленные версии, завершение трилогии было бы логичным и долгожданным шагом.

Если это окажется правдой, проект станет одним из первых крупных результатов слияния Microsoft и Activision, представленных на официальном мероприятии Xbox.

Комментарии:  10
Yoshemitsu

Я ждать сюрприз от activision

11
MNM 777

неужели закроют этот конвеер всем уже заипавший

7
BattleEffect

Платный вход в настройки игры?

4
Tommy451

Большим сюрпризом от Activision стала бы оригинальная игра или давно забытый айпи, а не очередная КАЛда которая всем уже по горло

2
jax baron

будет каллда спермоварфейр? если нет - то и нафиг их

2
Punisher1

Чушь голимая какая колда MW3 Remstered если бы она была её бы уже выпуcтили давно перед релизом mw3 перезапуска либо раньше.

jax baron

ой любят разрабы (любые) и через 40 лет ремастеры выпускать

Punisher1 jax baron

Посмотрим

Egik81

Как говорится удар возмездия после поражения BO7....

AD010

третью часть на комп пускай портанут, а то застряла на консолях в 2006-ом