Слух: На грядущем Xbox Developer Direct готовится "Масштабный сюрприз" от Activision

Игровое сообщество гудит от предвкушения после загадочного вброса о предстоящей презентации Xbox Developer Direct. Согласно недавней утечке, Microsoft готовит «Масштабный сюрприз», который не связан с The Elder Scrolls VI, а имеет отношение к Activision.

Я думаю, что на Xbox Developer Direct вас ждет большой сюрприз (НЕ TES6), это связано с Activision, и я не буду спойлерить, что именно, но вот подсказка (зелёный).

Хотя источник отказался раскрывать детали, чтобы не портить сюрприз, он оставил одну таинственную подсказку: «зеленый».

В социальных сетях уже вовсю строят теории. В то время как некоторые фанаты мечтают о возрождении "Guitar Hero" или анонсе новой части "Spyro", многие, а также известный инсайдер, известного под ником TheGhostOfHope указывают на давно обсуждаемый ремастер кампании Modern Warfare 3.

Это было бы неплохо. Представьте, что это ремастеринг кампании MW3,

Учитывая, что кампании первых двух частей "Modern Warfare" уже получили обновленные версии, завершение трилогии было бы логичным и долгожданным шагом.

Если это окажется правдой, проект станет одним из первых крупных результатов слияния Microsoft и Activision, представленных на официальном мероприятии Xbox.