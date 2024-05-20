Спустя 13 лет в оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 нашли вырезанную сцену после титров

Оригинальный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 от Infinity Ward и Activision вышел еще в 2011 году на ПК, PlayStation 3, Wii и Xbox 360. Игре уже идёт второй десяток, и казалось, что она не оставила после себя никаких секретов. Тем не менее, внимательному фанату спустя 13 лет после релиза удалось неожиданно найти вырезанный контент. Как оказалось, игроки могли получить полноценную сцену после титров, где был интригующий намек на будущее франшизы Call of Duty.

Находкой поделился пользователь под ником yoyo1love. Энтузиасту удалось обнаружить в файлах оригинальной Modern Warfare 3 данные о несколько расширенном финале сюжетной кампании. Ему понадобилось некоторое время, чтобы полностью восстановить вырезанный контент, зато сейчас мы можем увидеть, какой изначально задумывали конец для игры разработчики из Infinity Ward.

Вырезанная сцена после титров имеет продолжительность около одной минуты, однако с её помощью игрокам хотели намекнуть на появление следующего глобального антагониста серии. В альтернативном финале показывается загадочный персонаж на другом конце комнаты, который смотрит на уже мёртвого Макарова и напоследок бросает свой взгляд на капитана Прайса, докуривающего свою сигару.

Только авторам из Infinity Ward известна личность этой загадочной фигуры и его изначальное предназначение. От них мы вряд ли уже получим объяснения, поэтому в сообществе фанатов шутера появилось несколько теорий. Часть игроков предполагает, что это был тизер злодея для следующей Modern Warfare, от которого в итоге отказались. Другие же пользователи убеждены, что фигура является некой аллегорией на олицетворение смерти, которая добралась до многих героев этой серии.