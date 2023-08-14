Activision будет продавать Call of Duty: Modern Warfare 3 за $70

В комментарии для портала CharlieIntel компания Activision подтвердила, что стоимость Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $70. Разработчики отметили, что это полноценная игра, а не дополнение.
Ранее инсайдер Том Хендерсон выяснил, что в коде шутера новая часть классифицируется как DLC. Оказалось, что все следующие игры будут продаваться как аддоны к единому лаунчеру.
Call of Duty: Modern Warfare 3 анонсировали 7 августа. Игра выйдет 10 ноября 2023 года на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. В августе страница шутера появилась в Steam. Там указано, что он выйдет на русском языке. Также в описании отмечено, что игру разрабатывают семь студий.
Забавные ублюдки...Выпустить полноценную игру спустя год после предыдущей части, а потом через год скажут что в разработке новая ВЗ. В конечном итоге опять закроют сервера предыдущей ВЗ и игроки снова потеряют все купленные скины...
Интересно если щас разрабы Pubg скажут, что в след году выйдет Pubg 2, а сервера предыдущей части закроют и данные не перенесутся, то как отреагирует аудитория !?
Вообще пофиг на этих, которые покупают картинки)))
DLC за 70$.... погодите это же реально dlc. Они в курсе что это мем?