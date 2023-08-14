Activision будет продавать Call of Duty: Modern Warfare 3 за $70

В комментарии для портала CharlieIntel компания Activision подтвердила, что стоимость Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $70. Разработчики отметили, что это полноценная игра, а не дополнение.

Ранее инсайдер Том Хендерсон выяснил, что в коде шутера новая часть классифицируется как DLC. Оказалось, что все следующие игры будут продаваться как аддоны к единому лаунчеру.

Call of Duty: Modern Warfare 3 анонсировали 7 августа. Игра выйдет 10 ноября 2023 года на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. В августе страница шутера появилась в Steam. Там указано, что он выйдет на русском языке. Также в описании отмечено, что игру разрабатывают семь студий.