Activision отреагировала на утечку логотипа Call of Duty: Modern Warfare 3

24 июля в сеть утекло рекламное изображение коллаборации Call of Duty: Modern Warfare 3 и энергетического напитка. На нем можно увидеть логотип новой части игры, а также арт с капитаном Прайсом.

Позже компания Activision отреагировала на утечку в официальном твиттере серии Call of Duty:

Фух. Понедельник. У кого-нибудь есть энергетический напиток?

Также студия Sledgehammer Games, которая предположительно разрабатывает новую часть игры, сменила обложку в социальной сети. В логотип компании добавили ярко-красную римскую цифру «III».

Первые подробности Call of Duty: Modern Warfare 3 должны появиться на презентации пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 в начале августа. По информации журналиста Тома Хендерсона, игра выйдет 10 ноября 2023 года, а бета-тестирование пройдет в октябре.