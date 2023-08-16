Activision раскрыла награды за участие в ивенте-анонсе Call of Duty: Modern Warfare 3 ©

Полноценная демонстрация Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже завтра, 17 августа, в рамках особого внутриигрового события в Call of Duty: Warzone. Компания Activision совместно с разработчиками из студии Infinity Ward и Sledgehammer Games вместе с этим расскажет о всех главных особенностях нового шутера, а также собирается наградить игроков. За участие в ивенте игроков ждут тематические награды, о которых разработчики поведали в последней публикации в социальных сетях.

Для тех, кто примет участие в ивенте-анонсе Call of Duty: Modern Warfare 3 предусмотрена специальная эмблема группировки Konni, амулет, боевой жетон, визитная карточка, эмблема и скин машины. Главной наградой за прохождение события станет новое оружие — компактный AR M13C.

Примечательно, что официально до сих пор неизвестно, что именно из себя будет представлять ивент, посвященный Modern Warfare 3. Предполагается, что на локации Аль-Мазра состоится масштабное сражение между фракциями, в котором будет задействована грязная бомба, и это приведет игроков к сюжетным событиям нового шутера.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября 2023 года на ПК и консолях.