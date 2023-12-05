Activision, у вас все в порядке? Новая Call of Duty получит трассировку лучей, но только в игровом лобби

NVIDIA официально подтвердила, что Call of Duty станет еще красивее. Как сообщает DSOGaming, "зеленые" сообщили о поддержке трассировки лучей в Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone. Впрочем, не стоит так уж сильно радоваться, потому что радоваться особо и нечему.
Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone получат поддержку полной трассировки лучей и NVIDIA DLSS 3.5 с реконструкцией лучей для предыгрового лобби.
— гласит анонс.
Первая часть предложения звучит отлично. Полная поддержка RTX, включая реконструкцию лучей? Call of Duty и так порой способна на потрясающую графику, ведь разработчики явно усовершенствовали свой движок. Конечно, он не дотягивает до уровня, скажем, Alan Wake 2, но все же вы можете наслаждаться CoD и не кривиться. Единственная проблема - вторая часть предложения, собственно, последние три слова. "Лобби перед игрой". Серьезно?
Если честно, даже сложно как-то это прокомментировать, потому что такое решение Activision абсолютно не понятно. Фактически, в нем нет никакого смысла, потому что новая Call of Duty не будет предлагать поддержку RTX непосредственно во время игрового процесса. Речь не идет ни о одиночной кампании, ни о мультирежиме, ни о режиме зомби. Это касается только главного меню игры. Именно тогда можно любоваться солдатами, пока идет обратный отсчет до загрузки карты. И лишь их мы сможем увидеть с помощью полной лучевой реконструкции.
В самом деле, что такое курили разработчики COD: MW3, даже представить страшно. Неужели их заставили поставить галочку в поле "Трассировка лучей" в своей игре? Какой смысл добавлять Ray Tracing в предыгровое лобби? Кто вообще будет им пользоваться? То же самое с Armored Core VI, где трассировку лучей можно увидеть только в гараже для мехов. Это также бессмысленно и абсолютно никому не нужно.
Ну там все еще Котик правит, не смотря на покупку майками, чего-то нормально от них ждать можно будет через год-два.
Активижн чем дальше тем больше стараются во славу бога Кринжа.
Клоуны )
АХАХААХХАХА, А ВЕДЬ В СКРИНШОТЕ КУРТКИ БЫЛ ЭТОТ КАЛ