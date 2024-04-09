Activision заявляет, что за выходные забанила 27 000 аккаунтов читеров в Call of Duty

Activision утверждает, что за выходные забанила более 27 000 аккаунтов в игре Call of Duty.
Компания заявила, что улучшенные системы обнаружения и свежие обновления безопасности помогают ей бороться с нечестными игроками, и что игрокам следует ожидать новых волн банов
Последняя волна последовала за запуском Modern Warfare 3 и Warzone Season 3 на прошлой неделе и совпала с бесплатными выходными мультиплеера, которое длилось с 4 по 8 апреля.
Modern Warfare 3 и Warzone Season 3 включают шесть новых основных многопользовательских карт 6v6, четыре из которых доступны с момента запуска, а две появятся в середине сезона.
Главным дополнением Warzone Season 3 стало возвращение любимой фанатами карты "Остров Возрождения", а также режима Resurgence, который позволяет игрокам возрождаться до тех пор, пока один из их товарищей по команде остается в живых.
Кроме того, в Zombies появилась новая сюжетная миссия, свежий Dark Aether Rift и новый военачальник в лице эксперта по артиллерии и разрушениям Rainmaker.
А всего-то и надо было "забанить" саму серию "Колды" раз и навсегда, а не клепать каждый год одно и то же *овно, одно одинаковее другого.
серия колды будет жить, пока миллионы лохов готовы донатить
Как только это станет не прибыльно - закроют.
Вот именно это и удивляет: то, что есть люди (и много!), которые из года в год в ЭТО играют! И не только играют, но еще и донатят!.. Даже если бы разработчики и издатели платили МНЕ, чтобы я играл в эти поделия, - и то, едва ли смог бы это выдержать...
знаете что, меня в детстве учили, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, и вот эта новость - прекрасный тому пример
если разработчикам ММО игр приходится столь массово избавляться от читерского мусора, то, может быть, проблемы не в безопасности. а в самой игре и жадных игроках?
Сам сейчас в теневом бане очередном, так вот как можно туда залететь кстати срок нахождения в теневом бане от 2 дней до двух недель, так вот поехали : за жалобы на нечестных игроков и указав причину по русски на мой взгляд это почти 100% теневой, за слишком быстрый прогресс ( программа? думает что ты бот и ты в теневом) я сам прокачал батл пасс 3 на 55% и угадай где я сейчас ( была неделя двойного опыта) судя по всему этому причина что некто решил что среднестатистический игрок проводит в игре 2 часа в день. превышение повод для теневого бана вероятность примерно 50%, слишком высокий скилл ну то есть соотношение килл/деад убийство/смерть ну тут всё ясно хорошо играешь = теневой бан 100% вот примеры только навскидку. Кстати сегодня залью ролик Я в теневом бане, ну там просто смех (игроки) ходят задом на перёд стреляют в небо выбивают при этом по 140 фрагов за сесию.
Правда только последний пункт. (КД) все знакомые типы в свое время отлетали в ШБ из-за обиженок в ДМЗ. В режиме который гораздо более приземленный чем КБ, но стоит команде из 3х человек кинуть на тебя жалобу что ты их троих разложил - срабатывает этот их Рикошет. Чаще всего это или подпивасы матерящиеся в чат и с орущими младенцами на заднем плане, либо Поляки. Своя атмосфера.
Подержи мое пиво, счас у меня 60+% БП, гамал только в зомби режим, он был бесплатный. 1 катка 40 минут, 2 токена точно ловишь. И привет, счас неделю ваще играть не буду... Грустное(
зомби режим вообще в данной игре соревновательного элемента между игроками вообще не содержит, поэтому интереса особого не представляет, надоедает быстро, но батл пасс действительно прокачать быстро можно особенно с двойным опытом. И кстати у меня тоже 60% прокачан батл пасс 3, если б не отняли 2 дня теневым баном почти весь батл пасс закрыть успел, но жетонов двойного опыта у меня навалом так что с прокачкой проблем точно нет. Да и кстати Я за время двойного опыта успел 2 новых ствола прокачать на максимум и все шкурки на них открыл, так что твоё пиво пусть кто другой держит
играл год все нормально, поймал первый шадоубан и дропнул игру инстантно, больше не захожу, и не куплю мультик или что либо еще, компания дебилов
откуда ты знаешь что правда а что нет? ты вообще кто? А теперь по фактам Я указал самые частые и распространённые причина оказаться в теневом бане, доки и пруфы ищи сам благо если руки и мозги есть то легко проверить на том же ютубе тысячи роликов по причинам теневого бана есть, и на минуточку от некорректной работы рикошета страдают честные игроки не только ру регионов но и англоязычный сегмент, повторяю видео про эту тему тысячи. ничего больше мне не пиши