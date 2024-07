Арт с Валерией и StG 44 в 5 сезоне Call of Duty Modern Warfare 3 и Warzone

Создатели Call of Duty показали официальный ключевой арт пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone. На нём изображена Валерия Гарза, точка интереса Atlas Superstore перенесена в Урзыкстан, также можно увидеть штурмовую винтовку StG 44.

Пятый сезон стартует 24 июля. В нём будут новые карты, оружие и обновления игрового процесса, а также кроссовер с WWE. Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что скоро Call of Duty: Modern Warfare 3 добавят в Game Pass. Call of Duty: Black Ops 6 пройдёт бета-тест, даты уже известны.