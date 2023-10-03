Авторы Call of Duty: Modern Warfare 3 рассказали о изменениях в системе модификации оружия ©

Одной из самых заметных нововведений в Call of Duty: Modern Warfare 3 касается модификаций всего оружия. Как и в других частях серии, игроки смогут улучшать и изменять элементы винтовки, пистолеты и многое другое через функцию оружейника, которая была существенно переработана. Компания Activision в недавнем блоге опубликовала более подробную информацию об этом важном аспекте нового шутера.

По словам разработчиков, в Call of Duty: Modern Warfare 3 оружейная мастерская была изменена в сторону большей свободы и возможностей для игроков. При улучшении оружия появятся такие новые функции, как запасные части и улучшенная система разблокировки обвесов. Кроме того, сами обвесы для оружия будут выделяться меньшими штрафами и иметь более широкий спектр применения.

Для оружия в Call of Duty: Modern Warfare 3 установка новых рукояток, стволов, магазинов и прикладов больше не потребует от игрока использовать определенное оружие после того, как оно уже было разблокировано для другого вида оружия. Это означает, что в шутере будет более универсальная система разблокировки обвесов.

Вместе с этим оптические насадки 1x - в отличие от аналогов в Call of Duty: Modern Warfare 2 - больше не будут снижать скорость прицеливания, что позволит быстрее находить цель при использовании этих прицелов.

Оружейник в Modern Warfare 3 функционирует так же, как и в Modern Warfare 2. Игроки по-прежнему получают опыт для оружия, чтобы разблокировать обвесы для конкретного оружия и связанной с ним основной, а также получают альтернативные улучшения собственного комплекта оружия. В зависимости от стиля игры вы можете выбирать из привычных насадок, таких как ствол, дуло, магазин, оптика, лазер, задняя рукоятка и т.д., чтобы создать оптимальную версию каждого оружия.

Для некоторых видов оружия, достигших максимального уровня, игроки смогут изменить конструкцию с помощью запасных частей. На запуске в Modern Warfare 3 будет представлено несколько наборов запасных частей, которые будут иметь форму наборов для переделки. Чтобы получить доступ к этим наборам, необходимо выполнить внутриигровые задания, которые становятся доступными после достижения максимального уровня поддерживаемого оружия. С их помощью можно еще сильнее изменять характеристики оружия и его возможности.