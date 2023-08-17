Авторы Modern Warfare 3 обещают "самый большой зомби-режим в истории серии" и новый тип миссий в кампании ©

В преддверии презентации Modern Warfare 3 компания Activision подтвердила, что в игру вернутся зомби и, судя по всему, к ним добавится новый тип миссий в кампании.

В новом блоге Activision и команда разработчиков Call of Duty заявили, что "наша концепция создания нескольких игр серии Modern Warfare вынашивалась годами", начиная с разработки Modern Warfare 2. Об игре говорят как о первом "прямом сиквеле Call of Duty за несколько лет", что может объяснить, почему Modern Warfare 3 пока звучит очень знакомо.

Самые значительные изменения в Modern Warfare 3 включают расширенный зомби-режим, который описывается как "самое большое предложение Call of Duty по зомби на сегодняшний день". Это официально подтверждает уже практически подтвержденные тизеры, скрытые в серии загадочных текстов, разосланных нескольким создателям контента.

Еще более туманно говорится о новом типе миссий в кампании. Все, на что мы можем ориентироваться, - это название: "открытые боевые миссии". Кроме того, упоминаются новые бонусы для многопользовательской игры и "движение Tac-Stance".

В сообщении также повторяется, что вся франшиза Call of Duty переезжает в один большой дом, а точнее, в одну большую пусковую установку.