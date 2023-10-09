Бету Modern Warfare 3 на PlayStation заполонили читеры

Теперь от нечестных игроков и злостных читеров не спастись даже у консольных игроков. Недавно запущенный бета-тест новой Call of Duty: Modern Warfare 3 на консолях внезапно отличился огромным количеством мошенников в матчах. Игроки видят друг друга через стены и совершают идеальные выстрелы в голову — это обычные матчи в бета-версии шутера.
Последние несколько лет проблема с читерами в Call of Duty набирала обороты и отпугивала игроков. Недавно казалось, что разработчикам удалось справиться с ними, обновив античит и улучшив другие средства защиты, но ситуация только ухудшилась. Читеры моментально смогли адаптироваться к Modern Warfare 3 и уже терроризируют консольных геймеров, где подобные вещи были большой редкостью.
Как сообщается, читы проникли на консоли PlayStation через взломанную версию PS4. Некоторым игрокам удалось запустить на консоли бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 3 и адаптировать под него стандартные читы: aimbot и wallhack.
Бета-тест сетевого режима Modern Warfare 3 откроется для ПК и Xbox для всех игроков с 14 по 16 октября. Если злоумышленникам удалось взломать консольные версии шутера, они с первых часов запуска тестирования на ПК заполонят лобби. Официально разработчики пока никак не отреагировали на ситуацию. Игроки же призывают пользователей вернуть предзаказы шутера и отказаться от покупки игры. Они считают, что Activision должна выделить ресурсы на реальную борьбу с читерами и устранить уязвимости на уровне движка игры, иначе любой чит можно адаптировать.
Когда уже придумают единый античит для всех игр? Все тянут одеяло на себя.
FaceIT перекупает разработчиков со знаменитого Organner.
EAC просто ничтожество, всё что смогли это в свое время удалить информацию, что они сотрудничали с разработчиками читов дабы не обрушить свою репутацию. Дырка по сути.
Калл оф дути десятилетиями сидели на дыре от бублика под названием панкбастер.
Вальве - вак - просто шлак.
Единственные не опозорившиеся это esea с бородатых годов(2007+). Сделали анти чит как FACEIT(которым пришлось перекупать разработчиков читов)(2017+)
У фасика античит такая же параша, только софт подороже стоит))))
А как же "на консолях нет читаков". Надо просто тех у кого дофига убийств и мало смертей кидать к таким же, пусть развлекаются)
Читер и заднеприводный - слова синонимы. Более точный заголовок - "Бету Modern Warfare 3 на PlayStation заполонили заднеприводные"
Говорили, что античит как ассистент будет заходить в игру и чет делать. Сколько уже наиграл, ни разу не видел ассистентов)
Нужно банить по железу с железным аргументом, что используется читерское ПО!
Ну и где тут этот распиареный античит рикошет?
Думаю на консолях вообще античита как такового нет, особенно рикошета, который лезет в ядро операционки. На консолях функция защиты игры и её файлов от модификации извне лежит на платформодержателе, они же этим и оправдывают закрытость своих систем (ящик, плойка).