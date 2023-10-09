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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
6 121 оценка

Бету Modern Warfare 3 на PlayStation заполонили читеры

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Gutsz
Новости

Теперь от нечестных игроков и злостных читеров не спастись даже у консольных игроков. Недавно запущенный бета-тест новой Call of Duty: Modern Warfare 3 на консолях внезапно отличился огромным количеством мошенников в матчах. Игроки видят друг друга через стены и совершают идеальные выстрелы в голову — это обычные матчи в бета-версии шутера.

Последние несколько лет проблема с читерами в Call of Duty набирала обороты и отпугивала игроков. Недавно казалось, что разработчикам удалось справиться с ними, обновив античит и улучшив другие средства защиты, но ситуация только ухудшилась. Читеры моментально смогли адаптироваться к Modern Warfare 3 и уже терроризируют консольных геймеров, где подобные вещи были большой редкостью.

Как сообщается, читы проникли на консоли PlayStation через взломанную версию PS4. Некоторым игрокам удалось запустить на консоли бета-тест Call of Duty: Modern Warfare 3 и адаптировать под него стандартные читы: aimbot и wallhack.

Бета-тест сетевого режима Modern Warfare 3 откроется для ПК и Xbox для всех игроков с 14 по 16 октября. Если злоумышленникам удалось взломать консольные версии шутера, они с первых часов запуска тестирования на ПК заполонят лобби. Официально разработчики пока никак не отреагировали на ситуацию. Игроки же призывают пользователей вернуть предзаказы шутера и отказаться от покупки игры. Они считают, что Activision должна выделить ресурсы на реальную борьбу с читерами и устранить уязвимости на уровне движка игры, иначе любой чит можно адаптировать.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Когда уже придумают единый античит для всех игр? Все тянут одеяло на себя.
FaceIT перекупает разработчиков со знаменитого Organner.

EAC просто ничтожество, всё что смогли это в свое время удалить информацию, что они сотрудничали с разработчиками читов дабы не обрушить свою репутацию. Дырка по сути.
Калл оф дути десятилетиями сидели на дыре от бублика под названием панкбастер.
Вальве - вак - просто шлак.
Единственные не опозорившиеся это esea с бородатых годов(2007+). Сделали анти чит как FACEIT(которым пришлось перекупать разработчиков читов)(2017+)

0
Сунь хунь

У фасика античит такая же параша, только софт подороже стоит))))

0
FlowingNekton

А как же "на консолях нет читаков". Надо просто тех у кого дофига убийств и мало смертей кидать к таким же, пусть развлекаются)

0
Protocol10

Читер и заднеприводный - слова синонимы. Более точный заголовок - "Бету Modern Warfare 3 на PlayStation заполонили заднеприводные"

0
dangerous_beast

Говорили, что античит как ассистент будет заходить в игру и чет делать. Сколько уже наиграл, ни разу не видел ассистентов)
Нужно банить по железу с железным аргументом, что используется читерское ПО!

0
1barac9U7ada7

Ну и где тут этот распиареный античит рикошет?

-1
Koraho

Думаю на консолях вообще античита как такового нет, особенно рикошета, который лезет в ядро операционки. На консолях функция защиты игры и её файлов от модификации извне лежит на платформодержателе, они же этим и оправдывают закрытость своих систем (ящик, плойка).

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