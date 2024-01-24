Благодаря модераторам токсичность в Call of Duty упала на 50%

Разработчики игры Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) представили свои достижения в борьбе с "токсичностью" и враждебным поведением в сообществе. Они отмечают, что их усилия были успешными, поскольку уровень токсичности значительно снизился.
Обновленный игровой "Кодекс поведения" теперь запрещает игрокам издеваться над кем-либо на основе расы, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста, культуры, веры, физических или умственных способностей, а также на основе страны происхождения. Activision Blizzard настаивает на том, чтобы все игроки относились друг к другу с достоинством и уважением.
Что касается борьбы с токсичностью, перед запуском игры Modern Warfare 3 компания представила новую систему модерации, которая сразу после релиза стала работать во всем мире (кроме Азии). Модерация применяется в Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Warzone 2, и благодаря ей количество "токсичности" уменьшилось на 50%. Компания сообщает, что были наложены санкции на более чем два миллиона нарушителей "Кодекса поведения".
Разработчики также отмечают, что только каждый пятый игрок сообщает о враждебном поведении, и это вызывает глубокую печаль.
Мы продолжим развивать и расширять наши инструменты со временем, включая добавление новых языков в нашу систему голосовой модерации в будущих обновлениях, - подытожили создатели.
Естественно, если всех перебанить, то токсичности точно не будет
А как же шутаны снижают стресс бла-бла-бла, из-за шутанов и токсичность, потому что каждый думает что пуп земли, а тут его крыса замочила...
Благодаря модераторам онлайн в Call of Duty упал на 50%
А коу нужна донатная помойка. в которой нельзя даже высказать всё, что думаешь об оппоненте? Люди типа нервы разгрузить приходят, а не чаи пить.
Сходи лучше к мозгоправу голову подлечи, если когда тебя убивают в игре, где это основа геймплея, у тебя сгорает пердак и вызывает гнев к рандомному человеку
Я в донатные помойки не играю, а в помойки от активижен тем более.
От корпорации которая не уважает своих женщин, сотрудников и игроков смешно слушать нотации по морали.
Нет игроков - нет проблем.
прям достижение
благодаря модераторам сюжет как был отстоем так и остался