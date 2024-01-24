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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 318 оценок

Благодаря модераторам токсичность в Call of Duty упала на 50%

Simple Jack
Новости

Разработчики игры Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) представили свои достижения в борьбе с "токсичностью" и враждебным поведением в сообществе. Они отмечают, что их усилия были успешными, поскольку уровень токсичности значительно снизился.

Обновленный игровой "Кодекс поведения" теперь запрещает игрокам издеваться над кем-либо на основе расы, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста, культуры, веры, физических или умственных способностей, а также на основе страны происхождения. Activision Blizzard настаивает на том, чтобы все игроки относились друг к другу с достоинством и уважением.

Что касается борьбы с токсичностью, перед запуском игры Modern Warfare 3 компания представила новую систему модерации, которая сразу после релиза стала работать во всем мире (кроме Азии). Модерация применяется в Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Warzone 2, и благодаря ей количество "токсичности" уменьшилось на 50%. Компания сообщает, что были наложены санкции на более чем два миллиона нарушителей "Кодекса поведения".

Разработчики также отмечают, что только каждый пятый игрок сообщает о враждебном поведении, и это вызывает глубокую печаль.

Мы продолжим развивать и расширять наши инструменты со временем, включая добавление новых языков в нашу систему голосовой модерации в будущих обновлениях, - подытожили создатели.
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-3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Естественно, если всех перебанить, то токсичности точно не будет

9
FlowingNekton

А как же шутаны снижают стресс бла-бла-бла, из-за шутанов и токсичность, потому что каждый думает что пуп земли, а тут его крыса замочила...

0
h1fter

Благодаря модераторам онлайн в Call of Duty упал на 50%

6
rewgerg43252

А коу нужна донатная помойка. в которой нельзя даже высказать всё, что думаешь об оппоненте? Люди типа нервы разгрузить приходят, а не чаи пить.

0
DeadRemix

Сходи лучше к мозгоправу голову подлечи, если когда тебя убивают в игре, где это основа геймплея, у тебя сгорает пердак и вызывает гнев к рандомному человеку

0
rewgerg43252 DeadRemix

Я в донатные помойки не играю, а в помойки от активижен тем более.

-1
Dat Jonx

От корпорации которая не уважает своих женщин, сотрудников и игроков смешно слушать нотации по морали.

0
Кей Овальд

Нет игроков - нет проблем.

0
Zlobin_Evgeny

прям достижение

0
Wolfenstein

благодаря модераторам сюжет как был отстоем так и остался

-4