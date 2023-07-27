Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) официально представят в новом сезоне Warzone, который стартует 2 августа ©

В новом сообщении в блоге Call of Duty Activision подтвердила, что раскрытие Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) официально показана в следующем сезоне Warzone, который стартует 2 августа.

«Загляните в Call of Duty: Warzone, чтобы увидеть всемирную презентацию Call of Duty 2023 в ограниченном по времени событии. Вступайте в ряды Shadow Company, чтобы сразиться с силами Конни и устранить угрозу химического оружия, пока не стало слишком поздно. Оставайтесь с нами на каналах Call of Duty, чтобы узнать больше о предстоящем раскрытии», — говорится в блоге.

До недавнего времени анонс Call of Duty Modern Warfare 3 казался близким, как подтвердила Sledgehammer, но теперь это реальность: мероприятие CoD Warzone 2 состоится 2 августа по случаю раскрытия информации, связанной со следующим сезоном Warzone.