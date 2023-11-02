Call of Duty: Modern Warfare 3 для PS5 - это всего лишь DLC, утверждается в списке трофеев

В преддверии анонса игры было много предположений, что Call of Duty: Modern Warfare 3 станет огромным расширением для Modern Warfare 2. Этого не произошло, поскольку Activision продает FPS как самостоятельную игру для PS5 и PS4, но есть одно "но", при котором игра в буквальном смысле является DLC-дополнением: ее трофеи. По данным Powerpyx, список трофеев Modern Warfare 3 не имеет собственного списка в профиле PS5, а отнесен к категории DLC для Modern Warfare 2.

Версия Modern Warfare 3 для PS4 имеет свой собственный список и платиновый трофей, но версия для PS5 находится в разделе Modern Warfare 2, и поэтому для получения 100-процентного завершения в профиле PS5 требуется пройти совершенно другую игру. Помимо достижения 55-го уровня в многопользовательской игре, необходимо пройти несколько испытаний в новом режиме "Зомби" с открытым миром и выполнить определенные задания в одиночной игре.

В COD Modern Warfare 3 на PS5 нет платинового трофея, это список DLC для Modern Warfare 2. А вот в версии для PS4 есть и самостоятельный список, и платиновый трофей. Что за дела!

Это беспрецедентный случай, когда игра класса AAA стоимостью $70 выходит без платинового трофея, и лишь некоторые инди-игры выходят на рынок без этого желанного трофея. Одна из причин такого положения дел может быть связана с тем, что доступ к играм Call of Duty осуществляется через приложение Call of Duty HQ. На протяжении нескольких лет такие игры, как Warzone 2, Modern Warfare 2, Vanguard и Black Ops Cold War, находились под управлением одной и той же программы запуска, что позволяет переключаться между ними из одного меню.

На практике это доставляет больше хлопот, чем нужно, но это сделано для того, чтобы создать единый центр для всех игр серии Call of Duty. Этот единый центр теперь можно повторить и в списке трофеев, а в качестве основного названия для всего, что в дальнейшем попадает под него, выбрано Modern Warfare 2. Однако сборники нескольких игр уже не первый год обходят эту проблему.

Так, в Mass Effect Legendary Edition для каждой из трех игр были отдельные списки трофеев, а в недавней Metal Gear Solid: Master Collection эта проблема была решена весьма неуклюже, но и в ней каждая игра для PS1 и PS3 получала платиновый трофей отдельно. Существует способ обойти эту проблему, но, похоже, Activision им не воспользовалась. Поэтому если вам действительно нужен платиновый трофей в Modern Warfare 3, который называется A Soldier's Purpose, то вам точно придется пройти версию для PS4.

Напоследок напомним, что релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится 10 ноября на PC и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.