Call of Duty: Modern Warfare 3 обзавелась страницей в Steam; над игрой работают 7 студий

После сегодняшнего объявления о глобальном анонсе, который состоится 17 августа, официальная страница Call of Duty: Modern Warfare 3 в Steam стала доступна. Хотя там не так много новой информации, указано, что игра получит полную локализацию на русский язык (озвучка и текст).
Также стало известно, что над Call of Duty: Modern Warfare 3 работает 7 студий, принадлежащие Activision, которые помогают разработчику Sledgehammer Games:
- Treyarch
- Infinity Ward
- Beenox
- Raven Software
- High Moon Studios
- Demonware
Имейте в виду, что работа нескольких студий над одной игрой не является чем-то новым для игры Call of Duty. Поскольку Treyarch занимается режимом рейтинговой игры в Modern Warfare 2, возможно, студия снова отвечает за это для MW3. Infinity Ward и Raven, конечно же, являются его частью, учитывая интеграцию игры с Warzone.
Кроме этого, остальная информация еще не опубликована. Нет ни скриншотов, ни раздела «Об игре», ни требований к ПК. Дата релиза помечена как «скоро», хотя сами Activision назначила ее на 10 ноября.
А шо они предзаказ не сделали открытым?
И все эти 3000 ослов не смогут в оптимизацию и баги как было с мв2) Подумаешь инди компания которая существует за счет донатов на скины от фанатов...