Call of Duty: Modern Warfare 3 обзавелась страницей в Steam; над игрой работают 7 студий ©

После сегодняшнего объявления о глобальном анонсе, который состоится 17 августа, официальная страница Call of Duty: Modern Warfare 3 в Steam стала доступна. Хотя там не так много новой информации, указано, что игра получит полную локализацию на русский язык (озвучка и текст).

Также стало известно, что над Call of Duty: Modern Warfare 3 работает 7 студий, принадлежащие Activision, которые помогают разработчику Sledgehammer Games:

Treyarch

Infinity Ward

Beenox

Raven Software

High Moon Studios

Demonware

Имейте в виду, что работа нескольких студий над одной игрой не является чем-то новым для игры Call of Duty. Поскольку Treyarch занимается режимом рейтинговой игры в Modern Warfare 2, возможно, студия снова отвечает за это для MW3. Infinity Ward и Raven, конечно же, являются его частью, учитывая интеграцию игры с Warzone.

Кроме этого, остальная информация еще не опубликована. Нет ни скриншотов, ни раздела «Об игре», ни требований к ПК. Дата релиза помечена как «скоро», хотя сами Activision назначила ее на 10 ноября.