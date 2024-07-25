ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 366 оценок

Call of Duty: Modern Warfare 3 получила новый трейлер в честь выхода в Game Pass

butcher69
Новости

Популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, вышедший в ноябре 2023 года, стал первой игрой серии, доступной по подписке Game Pass. Одновременно с этим в игре стартовал пятый сезон, который принес игрокам новые карты, режимы, оружие и оперативников.

Однако выход игры в Game Pass сопровождался не только позитивными новостями. Незадолго до релиза в сервисе подписки, появились новости о том, что создатели используют искусственный интеллект для создания некоторых косметических предметов.

Несмотря на популярность франшизы, Call of Duty: Modern Warfare 3 получила довольно низкие оценки от критиков и игроков на Metacritic. Средний балл игры составил всего 56 из 100.

В конце 2024 года в каталог Game Pass с первого дня релиза войдет следующая часть серии — Black Ops 6. Бета-тестирование игры уже запланировано на август и сентябрь.

-4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
askazanov

А в тореннтпасс когда выйдет?)))

0
Predator556

Никогда, смирись. Купи геймпасс и наслаждайся

0
yura_konrad

Доступна она только в Game Pass Ultimate

-1
Лидер_Мур

У меня обычный gamepass на ПК и все доступно

0
yura_konrad Лидер_Мур

у меня геймпасс который нвидиа раздавали и нет игры, странно

0
Лидер_Мур yura_konrad

Смени регион на США, у меня тоже от нвидиа, уже скачал и поиграл, все пашет, игра на русском.

1
Fana Ticism Лидер_Мур

Скажите, пожалуйста, игру надо также привязывать к лаунчеру близзард, по подобию с Диабло?

0
Лидер_Мур Fana Ticism

Нет, только внутри игры войти в аккаунт активижион

0
Fishlex

Какой Кал..."Отличный" подбор игроков, у меня оказался 31-й уровень, набил, когда были бесплатные выходные видимо, из 20-ти человек ни у кого, кроме меня, уровень не был ниже 400-го.

-1