Call of Duty: Modern Warfare 3 получила новый трейлер в честь выхода в Game Pass

Популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, вышедший в ноябре 2023 года, стал первой игрой серии, доступной по подписке Game Pass. Одновременно с этим в игре стартовал пятый сезон, который принес игрокам новые карты, режимы, оружие и оперативников.
Однако выход игры в Game Pass сопровождался не только позитивными новостями. Незадолго до релиза в сервисе подписки, появились новости о том, что создатели используют искусственный интеллект для создания некоторых косметических предметов.
Несмотря на популярность франшизы, Call of Duty: Modern Warfare 3 получила довольно низкие оценки от критиков и игроков на Metacritic. Средний балл игры составил всего 56 из 100.
В конце 2024 года в каталог Game Pass с первого дня релиза войдет следующая часть серии — Black Ops 6. Бета-тестирование игры уже запланировано на август и сентябрь.
А в тореннтпасс когда выйдет?)))
Никогда, смирись. Купи геймпасс и наслаждайся
Доступна она только в Game Pass Ultimate
У меня обычный gamepass на ПК и все доступно
у меня геймпасс который нвидиа раздавали и нет игры, странно
Смени регион на США, у меня тоже от нвидиа, уже скачал и поиграл, все пашет, игра на русском.
Скажите, пожалуйста, игру надо также привязывать к лаунчеру близзард, по подобию с Диабло?
Нет, только внутри игры войти в аккаунт активижион
Какой Кал..."Отличный" подбор игроков, у меня оказался 31-й уровень, набил, когда были бесплатные выходные видимо, из 20-ти человек ни у кого, кроме меня, уровень не был ниже 400-го.