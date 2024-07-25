Call of Duty: Modern Warfare 3 получила новый трейлер в честь выхода в Game Pass

Популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, вышедший в ноябре 2023 года, стал первой игрой серии, доступной по подписке Game Pass. Одновременно с этим в игре стартовал пятый сезон, который принес игрокам новые карты, режимы, оружие и оперативников.

Однако выход игры в Game Pass сопровождался не только позитивными новостями. Незадолго до релиза в сервисе подписки, появились новости о том, что создатели используют искусственный интеллект для создания некоторых косметических предметов.

Несмотря на популярность франшизы, Call of Duty: Modern Warfare 3 получила довольно низкие оценки от критиков и игроков на Metacritic. Средний балл игры составил всего 56 из 100.

В конце 2024 года в каталог Game Pass с первого дня релиза войдет следующая часть серии — Black Ops 6. Бета-тестирование игры уже запланировано на август и сентябрь.