Call of Duty: Modern Warfare 3 получила патч первого дня

Activision выпустила и подробно описала обновление первого дня для Call of Duty: Modern Warfare 3. Этот патч будет автоматически применен к игре для тех, кто получит ее стартовую версию. С другой стороны, те, кто оформил предзаказ, скачают довольно большой патч.

Это обновление первого дня исправляет множество проблем в игре. Например, оно повышает стабильность, исправляя сбои, которые могли возникнуть при запуске определенных миссий. Патч также гарантирует, что графика в игре выглядит лучше, устраняя проблему, при которой ресурсы загружались в низком качестве. Кроме того, он избавляет от некоторых сбоев, из-за которых игра приостанавливалась на мгновение после убийства в ближнем бою. И теперь вы можете без проблем играть в игру в автономном режиме после настройки учетной записи Activision.

Это обновление не только исправляет сбои, но и решает некоторые проблемы игрового процесса. Например, он не позволяет игрокам использовать транспортные средства и вертолеты, чтобы добраться туда, куда им не положено. Исправление также гарантирует, что враги не застрянут внутри объектов. Мало того, он избавляет от таких проблем, как тихий звук, пропуск звука и отсутствие диалогов в некоторых кат-сценах. Кроме того, исправлено предупреждающее сообщение для областей, где игрок мог только присесть.

В этом обновлении также есть несколько интересных настроек для многопользовательской игры. Например, оно добавляет элемент HUD, который отображает текущую серию игроков после каждого убийства. Также есть меню статистики матча, которое вы можете просматривать во время игры. Вы можете получить к нему доступ из Табло. А еще есть некоторые настройки и изменения на различных картах.

Полный список настроек, исправлений и изменений обновления первого дня для Call of Duty: Modern Warfare 3 можно найти по ссылке.