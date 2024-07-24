Call of Duty: Modern Warfare 3 появилась в Game Pass

Корпорация Microsoft и студия Activision с радостью сообщили, что Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) отныне доступна в сервисе Game Pass для ПК и Xbox. Подписчики сервисов Game Pass для консолей, PC Game Pass и Game Pass Ultimate уже сейчас могут загрузить игру и насладиться всеми ее игровыми режимами, включая сюжетную кампанию, режим зомби и мультиплеер.
Если вы являетесь подписчиком Game Pass на ПК и хотите опробовать игру, вы можете прямо сейчас перейти на ее страницу в Xbox Store и начать загрузку. Если вы играете на Xbox, то просто зайдите в магазин и выполните поиск по названию игры или в разделе Game Pass.
К сожалению, Call of Duty: Modern Warfare 3 недоступна для игры через Xbox Cloud Gaming. Для этого необходимо загрузить игру на ПК или консоль.
Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S|X и в сервисе Game Pass.
На коллективных акках за пол копейки вот такое выдает. Увы.
UPD: У кого гейм пасс через сторонний (общий) акк майков, делаем следующим образом: качаем игру. После скачивания выходим из общего аккаунта майкрософт, заходим на свой основной, гейм пасс пропадает, но игра останется доступна. Профит.
UPDх2: Отмена. Не сработало.
Проще купить за 140 рублей 2 месяца подписки на новый аккаунт.
Дополнительно за 8-10 рублей, нужно ещё купить зарубежную карту, ее пополнять не надо, а лишь вести ее данные и все.
На Xbox только смена региона помогает. Игра полностью на Русском.
Неужели на старте выйдет в game pass - Call of Duty: Black Ops 6.
Да была же преза показывали
Брехня, ничего там нет. Может конечно надо регион сменить, но лень.
Регион надо ставить США и она появится.
на главной страничке есть буквально, доступно как в обычном так и в ультимейт)
подтверждаю) спасибо nvidia за ключик на 3 месяца)
Норм работает?
У меня зависает на этапе "идёт вход..." до запуска самой игры так и не дошёл...