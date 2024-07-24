Call of Duty: Modern Warfare 3 появилась в Game Pass

Корпорация Microsoft и студия Activision с радостью сообщили, что Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) отныне доступна в сервисе Game Pass для ПК и Xbox. Подписчики сервисов Game Pass для консолей, PC Game Pass и Game Pass Ultimate уже сейчас могут загрузить игру и насладиться всеми ее игровыми режимами, включая сюжетную кампанию, режим зомби и мультиплеер.

Если вы являетесь подписчиком Game Pass на ПК и хотите опробовать игру, вы можете прямо сейчас перейти на ее страницу в Xbox Store и начать загрузку. Если вы играете на Xbox, то просто зайдите в магазин и выполните поиск по названию игры или в разделе Game Pass.

К сожалению, Call of Duty: Modern Warfare 3 недоступна для игры через Xbox Cloud Gaming. Для этого необходимо загрузить игру на ПК или консоль.

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S|X и в сервисе Game Pass.