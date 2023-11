Call of Duty: Modern Warfare 3 стала одной из худших игр 2023 года, по мнению пользователей Metacritic

Покупатели Call of Duty: Modern Warfare 3, релиз которой состоялся в прошлую пятницу, выражают свое недовольство игрой. Так, на портале Metacritic среди пользовательских оценок игра считается одним из худших релизов 2023 года с результатом 1,5 из 450 рецензий.

Как и в Steam, где Call of Duty: Modern Warfare 3 имеет рейтинг одобрения 28% из более чем 3100 рецензий, на Metacritic жалобы те же самые. Они ссылаются на то, что игра не предлагает ничего нового по сравнению с предыдущей версией и стоит $70.

Что касается отзывов в прессе, то новая игра от Activision чуть-чуть не дотянула до дна рейтинга среди игр, получивших наименьшее количество баллов за 2023 год. Набрав 50 баллов, игра уступает лишь: Loop8: Summer of Gods (49), Quantum Error (42), Testament: The Order of High-Human (41), The Lord of the Rings: Gollum (38), Grehill Incident (38) и Disney Dreamlight Valley, у которой, как ни странно, нет ни одного балла.

Но поскольку игра носит громкое имя Call of Duty, одной из самых больших франшиз в индустрии, ее продажи в Великобритании - первом рынке, где были опубликованы данные по игре, - оказались достаточно высокими. Хоть и объем продаж на 25% меньше, чем в случае с MW2, игра заняла первое место по результатам прошедшей недели.

В 2023 году появились такие популярные игры, как Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, Final Fantasy XVI и многие другие. А вот Call of Duty: Modern Warfare 3 присоединяется к противоположному списку, которым также отметился текущий год.

Наряду с новинкой от Activision в рейтинге оказались следующие игры: Gollum, Quantum Error, Crime Boss: Rockay City, Redfall, Forspoken, Payday 3 и другие более мелкие тайтлы. Но в данном случае разработчики обещали много, а сделали мало. Что же касается Call of Duty: Modern Warfare 3, то недовольство игроков вызывает то, по какой цене продается игра.