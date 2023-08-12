Call of Duty Modern Warfare 3 выйдет и на консолях PS4 и Xbox One ©

Call of Duty: Modern Warfare III также выйдет на PS4 и Xbox One. Пока что у нас нет официального подтверждения от Activision Blizzard, но ситуация прояснилась благодаря новому сообщению от издания IGN.

Однако давайте сделаем шаг назад и начнем с самого начала. Вчера Twitter-аккаунт TheGamingRevolution сообщил, что официальная страница Call of Duty: Modern Warfare III в Xbox Store не сообщает о версии игры для Xbox One и упоминает только версию для Xbox Series X|S.

В то же время в трейлере Call of Duty: Modern Warfare III на официальном канале PlayStation в названии игры были указаны версии для PS4 и PS5. После этого в сети появились подозрения, что игра выйдет на PS4, но не на Xbox One.

Однако теперь на сайте Xbox появилось обновление, подтверждающее, что Call of Duty: Modern Warfare III будет доступна на Xbox One в дополнение к Xbox Series X|S. Вероятно, со стороны магазина произошла ошибка, и распространение информации побудило Microsoft оперативно исправить ее.

Конечно, всегда есть вероятность того, что обе части информации неверны, но IGN запросил подтверждение и выяснил, что обе части информации следует считать верными. Окончательное подтверждение будет получено только 17 августа 2023 года, а пока издание предлагает тем, кто не является владельцем новых консолей, не беспокоиться.

Следует также отметить, что Call of Duty: Modern Warfare III, судя по старым сообщениям, является скорее расширением (по крайней мере, по содержанию, если не по подаче) предыдущей Modern Warfare. Официально известно, что в ней можно будет использовать различный контент из Modern Warfare II, поэтому нет ничего странного в том, что версия для PS4 и Xbox One также была сделана. Кроме того, судя по всему, игра будет стоить гораздо меньше, чем ожидалось.